"Ми раділи рівно п'ять хвилин": чому купівля дачі затягнулася на місяці

Навіть невелика дача може вимагати складного оформлення і значних витрат на документи. Власниця такого будинку розповіла, чому купівля затягнулася на місяці, а перебудова – більш ніж на рік.

Які проблеми можуть виникнути під час купівлі дачі

Найбільше труднощів під час купівлі виникло через документи, розповіла власниця Ілона на каналі "ДАЧА невДАЧА".

Щоб ви зрозуміли, в ідеалі у вас мають бути документи на землю і окремо на будинок. Такий ексклюзив хіба що у 15% дачників, – каже авторка відео.

У її випадку одна ділянка була під забудову, а інша – сільськогосподарського призначення. Через це оформлення затягнулося на кілька місяців. Ілоні довелося звертатися до суду, БТІ та ЦНАП. У рішенні суду знайшли помилки, тому знадобилося ще одне засідання. Частину документів оформлювали разом із продавцем в обласному центрі.

Коли документи зібрали, у нотаріуса з'ясувалося, що для оформлення угоди бракує довідки про походження коштів. Жінка не очікувала такої вимоги під час купівлі ділянки площею лише 4 сотки. Крім того, оформлювати довелося дві окремі угоди – на землю та на будинок.

Чому після купівлі дачі не завжди можна одразу почати перебудову

Після купівлі Ілона планувала частково розібрати старі конструкції та зробити добудову, але одразу почати роботи не змогла. За словами власниці, у багатьох дачників оформлена лише земля, а документів на сам будинок немає.

Самовільна добудова може створити проблеми, тому власниця вирішила спочатку оформити все необхідне. Для цього знадобилися план будинку та план намірів забудови. Першого архітектора Ілона чекала близько двох місяців, але результату не отримала, тож довелося шукати іншого.

Після підготовки планів потрібно було подати через ЦНАП повідомлення про початок будівельних робіт і дочекатися внесення даних до реєстру. Ілона чекала майже місяць, а згодом з'ясувалося, що результат уже був готовий, але її про це не повідомили. Загалом на документацію пішло майже 40 тисяч гривень, а підготовка до перебудови зайняла понад рік.

Нагадаємо, власникам будинків також потрібен технічний паспорт. У ньому зафіксовані фактичні характеристики об'єкта, а без актуального документа можуть виникнути проблеми з продажем, введенням в експлуатацію чи оформленням прибудови.