Какие проблемы могут возникнуть при покупке дачи

Больше всего трудностей при покупке возникло из-за документов, рассказала владелица Илона на канале "ДАЧА невДАЧА".

Чтобы вы поняли: в идеале у вас должны быть документы на землю и отдельно на дом. Такой эксклюзив есть разве что у 15% дачников, – говорит автор видео.

В ее случае один участок был под застройку, а другой – сельскохозяйственного назначения. Из-за этого оформление затянулось на несколько месяцев. Илоне пришлось обращаться в суд, БТИ и ЦПАУ. В решении суда обнаружили ошибки, поэтому потребовалось еще одно заседание. Часть документов оформляли вместе с продавцом в областном центре.

Когда документы собрали, у нотариуса выяснилось, что для оформления сделки не хватает справки о происхождении средств. Женщина не ожидала такого требования при покупке участка площадью всего 4 сотки. Кроме того, пришлось оформлять две отдельные сделки – на землю и на дом.

Почему после покупки дачи не всегда можно сразу приступить к перестройке

После покупки Илона планировала частично разобрать старые конструкции и достроить дом, но сразу приступить к работам не смогла. По словам владелицы, у многих дачников оформлена только земля, а документов на сам дом нет.

Самовольная достройка может создать проблемы, поэтому владелица решила сначала оформить все необходимое. Для этого понадобились план дома и план застройки. Первого архитектора Илона ждала около двух месяцев, но результата не получила, поэтому пришлось искать другого.

После подготовки планов нужно было подать через ЦПАУ уведомление о начале строительных работ и дождаться внесения данных в реестр. Илона ждала почти месяц, а впоследствии выяснилось, что результат уже был готов, но ей об этом не сообщили. В общей сложности на документацию ушло почти 40 тысяч гривен, а подготовка к перестройке заняла более года.

Напомним, владельцам домов также необходим технический паспорт. В нем зафиксированы фактические характеристики объекта, а без актуального документа могут возникнуть проблемы с продажей, вводом в эксплуатацию или оформлением пристройки.