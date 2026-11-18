Серед українців, які шукають житло для купівлі чи оренди, переважають чоловіки віком від 26 до 45 років. Водночас понад 40% тих, хто планує купити житло, зізнаються, що їм складно дозволити собі навіть побутову техніку.

Хто найчастіше шукає житло для купівлі та оренди в Україні

За даними дослідження Factum Group, серед українців, які шукають житло для купівлі, 60% становлять чоловіки, а 40% – жінки. Найбільше потенційних покупців серед людей віком 36–45 років – 34%. Ще 31% припадає на вікову групу 26–35 років, пише 24 Канал.

Щодо фінансових можливостей: 51% потенційних покупців можуть дозволити собі товари тривалого користування, зокрема побутову техніку, але великі покупки для них залишаються складними. Ще 41% опитаних вистачає грошей на їжу та одяг, проте придбання побутової техніки чи інших товарів тривалого користування вже потребує значних фінансових зусиль.

Інфографіка Factum Group

Серед тих, хто шукає житло для оренди, чоловіків також більше, ніж жінок, – 56% проти 44%. Найактивніше орендою цікавляться українці віком від 26 до 45 років. На дві вікові групи – 26–35 та 36–45 років – припадає по 31% потенційних орендарів. Загалом вони становлять 62% людей, які шукають житло для оренди.

Фінансові можливості орендарів дещо скромніші. Майже половина з них, 48%, зазначають, що мають достатньо коштів на їжу та одяг, але придбати товари тривалого користування їм складно. Ще 41% можуть дозволити собі такі покупки, проте значні витрати залишаються для них фінансово складними.

Нагадаємо, у містах України оренда квартири забирає більшу частину середньої зарплати. Найскладніша ситуація – у Печерському районі Києва, де на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити близько 86% середньої зарплати.