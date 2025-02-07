Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році

Згідно з результатами дослідження, лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році. Опитані розповіли, скільки саме коштів вони готові витратити на придбання нерухомості.

Майже всі з 12% українців, які готові купувати нерухомість цього року, розглядають житловий тип. Ще 5% планують придбати земельну ділянку, а найменший відсоток – комерційну. Про це свідчать результати опитування OLX Нерухомості, пише 24 Канал.

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Який тип житла та за скільки оберуть покупці

Більшість респондентів (51%) хочуть купити вторинне житло з ремонтом. Значна частина опитаних (32%) – здану в експлуатацію новобудову або новобудову із ремонтом. Менша частина (13%) планує купівлю квартири на стадії котловану.

На запитання щодо бюджету респонденти відповіли так:

46% – розглядають варіанти до 30 тисяч доларів ;

; 34% – готові витратити від 30 до 60 тисяч доларів;

16% – хочуть купити житло в діапазоні між 60 та 150 тисачами доларів;

4% – планують покупку вартістю понад 150 тисяч доларів.

Половина потенційних покупців буде купувати житло за власні кошти, не використовуючи кредитні чи іпотечні програми. 45% – планують угоду через різні програми кредитування. Ще понад 24% опитаних – будуть купувати житло з метою здавання в оренду.

Чому лише 12% українців планують купувати нерухомість

Бренд-менеджерка OLX Нерухомості Юлія Козар вважає, що на показник вплинула економічна ситуація в країні та воєнний фактор. Ці чинники формують в Україні явище відкладеного попиту.

Попри те, ціни на квартири та будинки продовжують зростати. "Це своєю чергою впливає на ріст сегмента довгострокової оренди. Не маючи можливість купити житло – українці його орендують", – прокоментувала Юлія Козар.

Попит на довгострокову оренду зростає. У 2024 році він навіть на 8% перевищив довоєнний показник у 2021 році.