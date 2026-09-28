У деяких селах Іспанії дають до 40 тисяч євро на житло: навіщо це роблять

У деяких селах Іспанії за купівлю житла можна отримати до 40 тисяч євро. Так влада намагається залучити людей у населені пункти, які поступово втрачають мешканців.

Чому в Іспанії готові дати до 40 тисяч євро на житло

У регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії діє програма Revive, яка охоплює населені пункти з населенням до 5 тисяч людей. За допомогою виплат місцева влада хоче підтримати малі міста й села, де кількість жителів скорочується, пише startlap.hu.

Сума допомоги залежить від розміру населеного пункту. У селах, де живе менш як 500 людей, можна отримати до 40% вартості житла, але не більш як 40 тисяч євро. Для населених пунктів із населенням від 501 до 2 тисяч людей максимальна виплата становить 30 тисяч євро, а від 2 001 до 5 тисяч – 20 тисяч євро.

Щоб отримати максимальні 40 тисяч євро, житло має коштувати щонайменше 100 тисяч євро. Гроші можна отримати не лише на купівлю готового будинку чи квартири, а й на будівництво або ремонт житла.

До слова, програма має низку умов. Зокрема, дохід заявника не повинен перевищувати шести IPREM – тобто 3 600 євро на місяць, а придбане або збудоване житло має стати його постійним місцем проживання. Участь у програмі доступна громадянам Іспанії та інших країн ЄС, а людям із держав, які не входять до Євросоюзу, потрібен дозвіл на проживання в Іспанії.

Гроші за програмою не виплачують наперед. У разі купівлі житла допомогу надають після перевірки документів та оформлення угоди. Якщо кошти отримують на ремонт або будівництво, потрібно підтвердити завершення робіт.

Revive працює з травня 2024 року. Від початку програми надійшло понад 1 600 заявок зі 120 муніципалітетів. Спочатку на неї передбачили 12 мільйонів євро, але згодом бюджет збільшили до 15,1 мільйона євро.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року українці посіли 10-те місце серед іноземців, які найактивніше купували житло в Іспанії. За перші три місяці року вони придбали близько 765 об'єктів нерухомості.