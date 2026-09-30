Попереднім поколінням було простіше купити житло: що змінилося для молоді в Європі

Німеччина має один із найнижчих рівнів володіння житлом у Європі – лише 44,3%, тоді як у середньому по ЄС показник сягає близько 69%. Для молодих німців купівля житла стає дедалі складнішою через дорогі кредити, високі ціни та повільне зростання доходів.

Чому молоді німці все рідше купують житло

За одинадцять років німці не стали частіше купувати власне житло – навпаки, показник знизився з 45,9% у 2011 році до 44,3% у 2022-му, пише finance.ua.

Молодші покоління загалом пізніше стають власниками нерухомості. За даними ОЕСР для 20 країн ЄС, серед людей, народжених приблизно у 1975 році, власне житло у 32 роки мали 60%. Для народжених у 1980-х цей показник становив 58%, а серед тих, хто народився у 1985 році, – вже 52%.

Після 2021 року ситуацію ускладнило зростання процентних ставок, через яке іпотечні кредити подорожчали. Водночас ціни на нерухомість у багатьох країнах зростали швидше за доходи, тож молодим покупцям потрібно більше часу, щоб накопичити на перший внесок і отримати кредит.

На час купівлі житла впливає і те, що молодь довше навчається та пізніше починає повноцінно працювати. У Німеччині значення має й фінансове становище батьків, оскільки допомога родини може суттєво полегшити придбання квартири чи будинку.

У яких країнах молодь найчастіше відмовляється від купівлі житла

Від середини 1990-х до 2019 року приблизно у двох третинах європейських країн власне житло серед людей віком 30–39 років стало менш поширеним. Найбільше показник знизився в Ірландії – з 81% до 53%.

Схожа картина і в інших країнах. У Греції показник знизився з 78% до 58%, у Великій Британії – з 74% до 56%, а в Іспанії – з 77% до 60%. Тобто в окремих країнах за кілька десятиліть різниця перевищила 20 процентних пунктів.

У Франції, Словаччині та Чехії показники, навпаки, зросли. Франція стала єдиною серед п'яти найбільших економік Європи, де рівень володіння житлом піднявся – на 4 процентні пункти. У Словаччині він зріс з 38% до 88%, а в Чехії – з 36% до 76%.

Нагадаємо, оренда житла в ЄС також коштує чимало. Найдешевше житло можна винайняти у Болгарії, тоді як у найдорожчих країнах щомісячна плата сягає майже 2 тисяч євро.