У Києві продають квартиру з розкішним ремонтом: який вигляд має житло за 1,3 мільйона доларів

У столиці на продаж виставили квартиру з розкішним ремонтом, оригінальним плануванням та доволі великою площею. Коштує житло чимало – 1,3 мільйона доларів.

Який вигляд має елітне житло, показав у мережі столичний агент нерухомості Дмитро Парамонов. Він провів екскурсію квартирою. Деталі про неї розповідає 24 Канал.

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Квартира за понад мільйон доларів у Києві

Розташоване помешкання у житловому комплексі на Грушевського. Площа квартири становить 178 квадратних метрів. У ній є дві майстер-спальні, простора кухня-вітальня, гардероб, пральна кімната, гостьовий санвузол і не тільки.

Довідка. Майстер-спальня – це кімната, яка містить кілька зон – безпосередньо спальню, окремий санвузол, гардеробну, а також лоджію і балкон.

З відео помітно, що на просторій кухні є острівець із каменю з варильною поверхнею. Вгорі встановлена доволі незвичайна витяжка. Поблизу стін розташовані шафи для зберігання кухонного приладдя, продуктів.

Між кухнею та вітальнею є фреска ручної роботи. У самій кімнаті – зручний диван, розкладний стіл, телевізор, а також камін.

У квартирі велика гардеробна, в якій багато місця для взуття та одягу. Також там є величезне дзеркало.

У майстер-спальні розташоване високе і велике ліжко, телевізор, крісло. З цієї кімнати є перехід у гардероб. Також можна перейти у душову. У другій спальні розташоване велике шкіряне ліжко. З цієї кімнати теж є вихід у гардеробну.

Підлога у квартирі вистелена паркетом. Житло обладнане системою "розумний дім".

Коштує квартира – 1,3 мільйона доларів.

Який вигляд має елітна квартира у столиці: дивіться відео

Які середні ціни на квартири в Києві

У Києві ціни на квартири як у новобудовах, так і на вторинному ринку – найвищі у країні. За підсумками березня квадрат на первинці у столиці коштує 1 358 доларів. Середня ж ціна на вторинне житло становить 90 371 долар.