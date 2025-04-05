Про те, як за березень 2025 року змінилися ціни на житлову нерухомість в Україні, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.
Зверніть увагу Які квартири найактивніше купують у 2025 році та чому
Первинний ринок житла
Середня вартість квадратного метра в новобудовах у валюті протягом березня трохи збільшилася в більшості областей України. Якщо порівнювати з попереднім роком, то ціна також переважно зросла у регіонах, які віддалені від зони бойових дій.
Найвідчутніше за березень квартири подорожчали у Чернігівській та Харківській областях – на 3 та 2% відповідно. Найбільше падіння цін зафіксували в Одеській області – на 4% та Житомирській – на 3%.
Найдорожче квартири продають у таких регіонах:
- Київ – 1 358 доларів за квадратний метр;
- Закарпаття – 1 137 доларів за квадрат;
- Львівщина – 1 076 доларів за квадрат.
Найдешевше житло на Запоріжжі та Сумщині – 505 та 525 доларів за квадрат відповідно.
Зауважимо: попри високі середні ціни на житло в новобудовах, у Києві та Львові все ж можна знайти бюджетне помешкання.
Як змінилися ціни на житло в регіонах України в березні / Інфографіка DIM.RIA
Ринок вторинної нерухомості
Ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку у березні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків. Однак якщо порівнювати з березнем 2024 року, то вона переважно зростала.
За місяць найбільший ріст цін зафіксували в Чернівецькій та Львівській областях – на 8 на 4% відповідно. Найвідчутніше подешевшало житло у Херсонській та Волинській областях – на 4%.
Найдорожче вторинне житло в таких регіонах:
- Київ – 90 371 долар;
- Львівщина – 73 507 доларів;
- Закарпаття – 69 691 долар.
Найдешевші квартири у Запорізькій та Херсонській областях – 19 857 та 14 440 доларів відповідно.
Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в регіонах України за березень / Інфографіка DIM.RIA