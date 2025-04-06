Как выглядит элитное жилье, показал в сети столичный агент недвижимости Дмитрий Парамонов. Он провел экскурсию по квартире. Детали о ней рассказывает 24 Канал.

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Квартира за более чем миллион долларов в Киеве

Расположено помещение в жилом комплексе на Грушевского. Площадь квартиры составляет 178 квадратных метров. В ней есть две мастер-спальни, просторная кухня-гостиная, гардероб, стиральная комната, гостевой санузел и не только.

Справка. Мастер-спальня – это комната, которая содержит несколько зон – непосредственно спальню, отдельный санузел, гардеробную, а также лоджию и балкон.

Из видео заметно, что на просторной кухне есть островок из камня с варочной поверхностью. Вверху установлена довольно необычная вытяжка. Вблизи стен расположены шкафы для хранения кухонных принадлежностей, продуктов.

Между кухней и гостиной есть фреска ручной работы. В самой комнате – удобный диван, раскладной стол, телевизор, а также камин.

В квартире большая гардеробная, в которой много места для обуви и одежды. Также там есть огромное зеркало.

В мастер-спальне расположена высокая и большая кровать, телевизор, кресло. Из этой комнаты есть переход в гардероб. Также можно перейти в душевую. Во второй спальне расположена большая кожаная кровать. Из этой комнаты тоже есть выход в гардеробную.

Пол в квартире выстелен паркетом. Жилье оборудовано системой "умный дом".

Стоит квартира – 1,3 миллиона долларов.

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Какие средние цены на квартиры в Киеве

В Киеве цены на квартиры как в новостройках как в новостройках, так и на вторичном рынке – самые высокие в стране. По итогам марта квадрат на первичке в столице стоит 1 358 долларов. Средняя же цена на вторичное жилье составляет 90 371 доллар.