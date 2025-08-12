Трускавець — не просто мальовниче містечко у Львівській області, а й відомий бальнеологічний курорт. Він приваблює тисячі туристів, а через те й інвесторів у нерухомість.

Квартира в Трускавці може стати вигідною покупкою, якщо здавати її в оренду, особливо подобово. На ринку є різні пропозиції: від бюджетних у житловому стані до елітних, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Скільки коштують квартири в Трускавці?

За даними DIM.RIA, найнижча середня вартість на вторинці – 29 тисяч доларів за однокімнатну квартиру. Це зазвичай житло площею 35 – 38 квадратів у будинках типу "хрущовка" чи "чешка".

Найдорожчі квартири – це апартаменти в елітних ЖК. Ціна за квадратний метр може сягати 2 375 доларів.

На первинному ринку середня вартість коливається від 1 200 до 2 000 доларів за квадрат. Це квартири із сучасним ремонтом, автономним опаленням та гарною інфраструктурою.



ЖК у Трускавці на етапі облаштування території / Фото OLX

В елітних новобудовах квадрат коштує по-різному. Наприклад, двокімнатну квартиру площею 89 квадратних метрів продають за 129 тисяч доларів, тобто вартість квадрата – 1 449 доларів. Ремонт там розкішний, виконаний на 80%, що дає можливість власникам додати трохи свого стилю.

Чому інвестувати вигідно?

Місто щороку відвідує тисячі туристів, тому купівля житла в Трускавці не може бути невигідною. Якщо купувати квартиру поруч з парком і бюветами, то подобова оренда стане найкращим рішенням власника.

Трускавець залишається привабливим для інвесторів завдяки високому попиту на оренду, особливо в курортний сезон. Квартири в центрі Трускавця окупаються швидше,

– прокоментувала рієлторка Анна Осташко.

З початком повномасштабне вторгнення містечко стало ще привабливішим для інвесторів. Це пов'язано з його близьким розташуванням до Львова та кордону з Польщею.