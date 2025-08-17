На первинному та вторинному ринках є чіткі міста-лідери, де найбільше зросли ціни на квартири. Нове житло найбільше подорожчало в одному з центральних міст, а вторинне – в західному.

Про те, як змінилися ціни на житло за рік розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Також експерт назвав міста, які зарає лідерами за вартістю квартир в Україні, розповідає 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україну".

Де в Україні найбільше подорожчали квартири?

За останній рік ціни зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку зафіксували +5% вже за перші п'ять місяців 2025 року.

У Рівному – рекордне зростання, на 23% за рік. На первинному ринку – лідер Кропивницький (+33%),

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку / Фото ЛУН

Прогнози на ринкову ситуацію до кінця 2025 року "обережно оптимістичні", за оцінкою аналітиків ЛУН.

"Очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте першочергово все залежить від ситуації на фронті", – додав експерт.

У яких містах зараз найвищі ціни на житло?

У топі найдорожчих міст – Київ, Львів та Ужгород. За даними з оголошень ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири на вторинці продають у Львові. Двокімнатні коштують найбільше у Києві, а трикімнатні – в Ужгороді.

Якщо аналізувати ціни на ринку оренди, то найдорожчі однокімнатні – в Ужгороді. А Київ є лідером за вартістю дво- та трикімнатних квартир.