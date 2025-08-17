За рік +23% до ціни: де в Україні найбільше подорожчали квартири на вторинному ринку
- На вторинному ринку найбільше подорожчали квартири в одному із західних міст.
- Лідером за зростанням цін на первинне житло стало центральне місто.
- Показники становлять +23% та +33% відповідно.
На первинному та вторинному ринках є чіткі міста-лідери, де найбільше зросли ціни на квартири. Нове житло найбільше подорожчало в одному з центральних міст, а вторинне – в західному.
Про те, як змінилися ціни на житло за рік розповів бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Також експерт назвав міста, які зарає лідерами за вартістю квартир в Україні, розповідає 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україну".
Де в Україні найбільше подорожчали квартири?
За останній рік ціни зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку зафіксували +5% вже за перші п'ять місяців 2025 року.
У Рівному – рекордне зростання, на 23% за рік. На первинному ринку – лідер Кропивницький (+33%),
– розповів Суділковський.
Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку / Фото ЛУН
Прогнози на ринкову ситуацію до кінця 2025 року "обережно оптимістичні", за оцінкою аналітиків ЛУН.
"Очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте першочергово все залежить від ситуації на фронті", – додав експерт.
У яких містах зараз найвищі ціни на житло?
У топі найдорожчих міст – Київ, Львів та Ужгород. За даними з оголошень ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири на вторинці продають у Львові. Двокімнатні коштують найбільше у Києві, а трикімнатні – в Ужгороді.
Якщо аналізувати ціни на ринку оренди, то найдорожчі однокімнатні – в Ужгороді. А Київ є лідером за вартістю дво- та трикімнатних квартир.