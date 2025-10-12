У Празі ціни на старі квартири у третьому кварталі зросли в середньому на 21% у річному вимірі, до майже 79 тисяч крон за квадратний метр. У жодному з великих міст Чехії ціни не знизилися – ані за рік, ані за квартал.

Детальніше про зміну цін на квартири в Чехії, актуальну вартість житла в містах 24 Канал розповідає з посиланням на СTK.

Як змінилися в Чехії ціни на вторинне житло?

Вартість помешкань у Чехії пішла вгору. Річне зростання цін коливалося від 10% до майже 30%. Найбільше подорожчання зафіксоване в Усті-над-Лабем – на 27%.

У Празі старі квартири подорожчали на 12%. У столиці за квартиру площею 80 квадратних метрів платили майже 12 мільйонів крон (23,8 мільйона гривень).

У Брно таке житло продають за 9,3 мільйона крон (18,75 мільйона гривень), що приблизно на 11% більше, ніж рік тому.

Ціни на нерухомість у 3 кварталі 2025 року за квадратний метр такі:

Брно – 116,4 тисячі крон (230,5 тисячі гривень) – на 11% більше, ніж рік тому;

Чеське Будєйовіце – 81,73 тисячі крон (161,8 тисячі гривень) – на 12% більше;

Градец-Кралове – 90,6 тисячі крон (179,3 тисячі гривень) – на 16% більше;

Оломоуц – 87 тисяч крон (172,4 тисячі гривень) – на 10% більше;

Острава – 62 тисячі крон (122, 9 тисячі гривень) – на 23% більше;

Пльзень – 83,3 тисячі крон (165 тисяч гривень) – на 15% більше;

Прага – 149,6 тисячі крон (296,3 тисячі гривень) – на 12% більше;

Усті-над-Лабем – 47,3 тисячі крон (93,6 тисячі гривень) – на 27% більше.

Середня ціна по всій Чехії – 79 тисяч крон (156,4 тисячі гривень) – на 21% більше, ніж було рік тому.



У Празі найдорожчі квартири в Чехії / Фото Pexels

Що відбувається на ринку іпотеки?

Як зазначає Девід Ейм із Gepard Finance, іпотечний ринок демонструє спокій.

Нещодавно деякі банки знижували ставки в рамках акцій. Мінімальні пропозиції починалися з 4,29%. Проте після завершення кампаній наприкінці вересня ставки повернулися до звичних рівнів,

– пояснює він.

Наразі середня ставка іпотеки становить близько 4,5%, і суттєвих змін поки не очікують.

За даними Чеської банківської асоціації Hypomonitor, у серпні банки та будівельні товариства Чехії видали іпотечні кредити на 33,1 мільярда крон – на 14% менше, ніж у липні.

Середня процентна ставка за новими кредитами незначно знизилася – з 4,53% до 4,52%.

Як пише iDNES.cz, молоді чехи та українці, які мешкають у Чехії, дедалі частіше зіштовхуються з проблемою недоступності власного житла. Причиною цього є різке зростання цін на нерухомість та високі іпотечні ставки. Згідно з Індексом процвітання 40% молоді віком від 18 до 29 років вважають придбання житла нереалістичним. Найскладніша ситуація – у Празі, де за останнє десятиліття ціни на квартири зросли більш ніж удвічі.

Які ціни на житло в інших країнах Європи?

В Європі найвищі ціни на квартири зафіксовано в Люксембурзі, Мюнхені та Парижі – вартість одного квадратного метра перевищує 10 тисяч євро (понад 480 тисяч гривень). Водночас більш бюджетні варіанти житла доступні в країнах Східної та Південної Європи, таких як Греція, Словаччина, Хорватія, Словенія та Албанія.

У вересні 2025 року в більшості великих польських міст фіксували зниження цін на житло в новобудовах. Виняток становили лише Варшава та Вроцлав, де вартість квартир продовжила зростати. Найдорожче житло – традиційно в столиці: там ціна за квадратний метр сягнула 208,5 тисячі гривень.