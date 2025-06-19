Житло під Києвом: які ціни та де найдешевше купити квартиру

Середня ціна однокімнатної квартири в Києві становить приблизно 65 тисяч доларів. Водночас у передмісті можна знайти аналогічне житло майже втричі дешевше.

За даними ЛУН, які наводить 24 Канал, житло в містах-супутниках Києва суттєво відрізняється за вартістю.

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Де житло біля Києва найдешевше

У Києві однокімнатні квартири на вторинному ринку продають у середньому за 65 тисяч доларів, двокімнатні – за 100 тисяч доларів, трикімнатні – за 150 тисяч.

Найбюджетніші варіанти квартир біля столиці можна знайти в Гостомелі. Там середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 26 тисяч доларів. Двокімнатне житло обійдеться в 45,2 тисячі доларів, а трикімнатне у середньому коштує 64,5 тисячі доларів.

У Бучі ціни трохи вищі: однокімнатні квартири продають за 34,5 тисячі доларів, двокімнатні – за 52,3 тисячі доларів, а трикімнатні – за 79 тисяч доларів.

Ірпінь також належить до відносно доступних міст: тут однокімнатне житло коштує 37 тисяч доларів, двокімнатне – 56 тисяч, а трикімнатне – 66,8 тисячі доларів.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Середній ціновий сегмент

У Вишневому, Броварах та Вишгороді вартість квартир приблизно однакова. Однокімнатні продають за 43 – 45 тисяч доларів. Двокімнатні коштують 63 тисячі у Вишневому, 64 тисячі у Броварах і 55,3 тисячі доларів у Вишгороді. Ціни на трикімнатні квартири коливаються в межах 72 – 74 тисяч доларів.



Ціни на однокімнатні квартири у містах біля Києва / Інфографіка ЛУН

Найдорожчі варіанти житла

Найвищі ціни у передмісті Києва фіксують у Софіївській та Петропавлівській Борщагівках. Тут однокімнатні квартири коштують від 48 до 52 тисяч доларів – це навіть дорожче, ніж у деяких районах Києва.

За двокімнатне житло у цих локаціях доведеться заплатити 74,4 – 76 тисяч доларів, а трикімнатне обійдеться в 98,9 – 100 тисяч доларів.