Актуальні ціни на житло в Німеччині: де продають найдорожчі та найдешевші квартири й будинки

Середня ціна квадратного метра нерухомості в Німеччині становить понад 3 тисячі євро. Водночас вартість житла суттєво відрізняється залежно від федеральної землі: у великих економічних центрах ціни майже втричі вищі, ніж у найдешевших східних регіонах.

Які середні ціни на житло в Німеччині

Про те, де в Німеччині продають найдорожче житло, а де найдешевше, свідчать дані Immowelt.

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Середня ціна квадратного метра квартир у Німеччині у червні 2026 року становить 3 272 євро, а будинків – 2 867 євро.

Найдешевші квартири на ринку стартують від 1 951 євро за квадратний метр, тоді як найдорожчі сягають 5 667 євро.

Будинки коштують від 1 366 євро за квадратний метр у найдоступніших сегментах, а максимальні ціни досягають 5 158 євро за квадратний метр.

Де у країні житло найдорожче

Найвищі середні ціни на нерухомість зафіксували у Гамбурзі, Берліні та Баварії.

У Гамбурзі середня вартість квадратного метра становить 5 920 євро. Квартири там у середньому коштують 6 018 євро за квадратний метр, а будинки – 5 400 євро. Найдорожчі квартири сягають 12 037 євро за квадратний метр, а будинки – 10 800 євро.

У Берліні квадрат у середньому продають за 4 932 євро. Квартири коштують 4 938 євро, а будинки – 4 869 євро за квадратний метр. Максимальна ціна квартир досягає 9 643 євро.

У Баварії (Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург) середня ціна квадратного метра – 4 195 євро. Середня ціна квартир там – 4 427 євро, а будинків – 3 721 євро за квадрат. Найдорожчі квартири в регіоні продають за 7 098 євро за квадратний метр.

До дорогих регіонів також належать Баден-Вюртемберг (Штутгарт, Карлсруе, Мангайм, Фрайбург) та Гессен (Франкфурт-на-Майні, Вісбаден, Кассель, Дармштадт).

У Баден-Вюртемберзі середня ціна нерухомості становить 3 560 євро за квадратний метр, а в Гессені – 3 322 євро.

Де житло навпаки дешевше

Найнижчі ціни на житло у червні 2026 року були у східних федеральних землях.

У Саксонії-Ангальт (Магдебург, Галле, Дессау-Росслау) середня ціна квадратного метра становить 1 607 євро. Квартири там коштують у середньому 1 678 євро за квадратний метр, а будинки – 1 448 євро. Найдешевші будинки можна знайти від 584 євро за квадратний метр.

У Тюрінгії (Ерфурт, Єна, Гера, Веймар) квадрат продають у середньому за 1 699 євро, а у Саксонії (Лейпциг, Дрезден, Хемніц) – за 1 814 євро.

У Саарланді (Саарбрюккен, Нойнкірхен, Фельклінген) середня вартість житла становить 1 974 євро за квадратний метр.

Водночас у Мекленбурзі-Передній Померанії (Росток, Шверін, Нойбранденбург) середня ціна квадратного метра становить 2 439 євро, а у Нижній Саксонії (Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Оснабрюк) – 2 445 євро.

Які ціни у інших федеральних землях

У Бранденбурзі (Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Гафелі) квадратний метр у середньому коштує 2 699 євро, у Бремені (Бремен, Бремергафен) – 2 714 євро, у Північному Рейні-Вестфалії (Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ессен) – 2 846 євро, у Рейнланд-Пфальці (Майнц, Людвігсгафен, Трір, Кобленц) – 2 592 євро, у Шлезвіг-Гольштейні (Кіль, Любек, Фленсбург) – 3 253 євро.

Різниця між найдорожчими та найдешевшими регіонами Німеччини перевищує 4 тисячі євро за квадратний метр. Найдоступніше житло зосереджене переважно у східній частині країни, тоді як великі міста та економічно потужні землі залишаються найдорожчими для купівлі нерухомості.

Які правила оренди в Німеччині можуть несподівано збільшити витрати людей

У Німеччині тип договору оренди напряму впливає на майбутні витрати орендарів. Наприклад, індексована оренда дозволяє власникам підвищувати плату відповідно до рівня інфляції, а ступенева – передбачає автоматичне зростання ціни за заздалегідь прописаним графіком.

Орендарі також часто стикаються з додатковими витратами через депозит, правила суборенди та обов'язок завчасно попереджати про переїзд. Саме через незнання умов договору українці нерідко переплачують за житло вже після заселення.