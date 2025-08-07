За липень попит на квартири в новобудовах здебільшого впав. Лише в декількох областях рівень зацікавленості покупців зріс або ж залишився на рівні.

Найбільше попит на житло в новобудовах зріс у Закарпатській області. Про це свідчать дані щомісячного звіту DIM.RIA, розповідає 24 Канал.

Де найбільше зріс попит на нові квартири?

На Закарпатті рівень зацікавленості шукачів житла зріс на 12%. Другою областю з високим показником є Полтавська, де попит зріс на 9%. Замикає трійку Чернігівщина – за липень +9% до попиту.

Квадратний метр від цього не подорожчав, а подекуди навіть знизився:

Закарпаття – 1,1 тисячі доларів (-2% за місяць);

Полтавщина – 851 долар (+6% за місяць);

Чернігівщина – 690 доларів (-6% за місяць).

Також новими квартирами почали більше цікавитися в Рівненській (+7%), Миколаївській (+6,5%) та в Івано-Франківській (+6,4%) областях.



Зміни у попиті за липень / Інфографіка DIM.RIA

Де найдорожчий квадратний метр?

Київ – 1,4 тисячі доларів;

Львівщина, Закарпаття, Дніпропетровщина – 1,1 тисячі доларів;

Кіровоградщина – 1 тисяча доларів;

Рівненщина – 969 доларів;

Чернівеччина – 966 доларів.



Вартість квадратного метра в новобудовах / Інфографіка DIM.RIA

Також досить висока середня вартість в Одеській (953 долари), Вінницькій (920 доларів) та Івано-Франківській (906 доларів) областях.