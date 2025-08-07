Не Львівщина і не Київщина: у яких областях покупці більше зацікавилися новими квартирами
- Попит на нові квартири найбільше зріс у Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях.
- Проте вартість квадратного метра через це не зросла. Подекуди ціни навпаки знизилися.
За липень попит на квартири в новобудовах здебільшого впав. Лише в декількох областях рівень зацікавленості покупців зріс або ж залишився на рівні.
Найбільше попит на житло в новобудовах зріс у Закарпатській області. Про це свідчать дані щомісячного звіту DIM.RIA, розповідає 24 Канал.
Де найбільше зріс попит на нові квартири?
На Закарпатті рівень зацікавленості шукачів житла зріс на 12%. Другою областю з високим показником є Полтавська, де попит зріс на 9%. Замикає трійку Чернігівщина – за липень +9% до попиту.
Квадратний метр від цього не подорожчав, а подекуди навіть знизився:
- Закарпаття – 1,1 тисячі доларів (-2% за місяць);
- Полтавщина – 851 долар (+6% за місяць);
- Чернігівщина – 690 доларів (-6% за місяць).
Також новими квартирами почали більше цікавитися в Рівненській (+7%), Миколаївській (+6,5%) та в Івано-Франківській (+6,4%) областях.
Зміни у попиті за липень / Інфографіка DIM.RIA
Де найдорожчий квадратний метр?
- Київ – 1,4 тисячі доларів;
- Львівщина, Закарпаття, Дніпропетровщина – 1,1 тисячі доларів;
- Кіровоградщина – 1 тисяча доларів;
- Рівненщина – 969 доларів;
- Чернівеччина – 966 доларів.
Вартість квадратного метра в новобудовах / Інфографіка DIM.RIA
Також досить висока середня вартість в Одеській (953 долари), Вінницькій (920 доларів) та Івано-Франківській (906 доларів) областях.