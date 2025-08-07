Не Львовщина и не Киевщина: в каких областях покупатели больше заинтересовались новыми квартирами
- Спрос на новые квартиры больше всего вырос в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях.
- Однако стоимость квадратного метра из-за этого не выросла. Кое-где цены наоборот снизились.
За июль спрос на квартиры в новостройках в основном упал. Лишь в нескольких областях уровень заинтересованности покупателей вырос или же остался на уровне.
Больше всего спрос на жилье в новостройках вырос в Закарпатской области. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.
Где больше всего вырос спрос на новые квартиры?
На Закарпатье уровень заинтересованности соискателей жилья вырос на 12%. Второй областью с высоким показателем является Полтавская, где спрос вырос на 9%. Замыкает тройку Черниговщина – за июль +9% к спросу.
Квадратный метр от этого не подорожал, а иногда даже снизился:
- Закарпатье – 1,1 тысячи долларов (-2% за месяц);
- Полтавщина – 851 доллар (+6% за месяц);
- Черниговщина – 690 долларов (-6% за месяц).
Также новыми квартирами начали больше интересоваться в Ровенской (+7%), Николаевской (+6,5%) и в Ивано-Франковской (+6,4%) областях.
Изменения в спросе за июль / Инфографика DIM.RIA
Где самый дорогой квадратный метр?
- Киев – 1,4 тысячи долларов;
- Львовщина, Закарпатье, Днепропетровщина – 1,1 тысячи долларов;
- Кировоградщина – 1 тысяча долларов;
- Ровенская область – 969 долларов;
- Черновицкая область – 966 долларов.
Стоимость квадратного метра в новостройках / Инфографика DIM.RIA
Также достаточно высокая средняя стоимость в Одесской (953 доллара), Винницкой (920 долларов) и Ивано-Франковской (906 долларов) областях.