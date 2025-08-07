Больше всего спрос на жилье в новостройках вырос в Закарпатской области. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.

Интересно Пятерка городов Украины с самым дорогим жильем: где за квартиру надо заплатить больше всего

Где больше всего вырос спрос на новые квартиры?

На Закарпатье уровень заинтересованности соискателей жилья вырос на 12%. Второй областью с высоким показателем является Полтавская, где спрос вырос на 9%. Замыкает тройку Черниговщина – за июль +9% к спросу.

Квадратный метр от этого не подорожал, а иногда даже снизился:

Закарпатье – 1,1 тысячи долларов (-2% за месяц);

Полтавщина – 851 доллар (+6% за месяц);

Черниговщина – 690 долларов (-6% за месяц).

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Также новыми квартирами начали больше интересоваться в Ровенской (+7%), Николаевской (+6,5%) и в Ивано-Франковской (+6,4%) областях.



Изменения в спросе за июль / Инфографика DIM.RIA

Где самый дорогой квадратный метр?

Киев – 1,4 тысячи долларов;

Львовщина, Закарпатье, Днепропетровщина – 1,1 тысячи долларов;

Кировоградщина – 1 тысяча долларов;

Ровенская область – 969 долларов;

Черновицкая область – 966 долларов.



Стоимость квадратного метра в новостройках / Инфографика DIM.RIA

Также достаточно высокая средняя стоимость в Одесской (953 доллара), Винницкой (920 долларов) и Ивано-Франковской (906 долларов) областях.