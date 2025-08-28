Квадратні метри чи вартість нерухомості не єдині критерії під час вибору квартири. Покупець сьогодні готовий платити лише за той об'єкт, що відповідає його очікуванням і може працювати на нього.

За словами експерта з первинного ринку нерухомості, житло тепер не "швидкий актив" для більшості покупців, як це було раніше. Є деякі критерії, без яких квадратний метр зараз нічого не вартий, розповідає 24 Канал, посилаючись на українського девелопера.

Як тепер покупці обирають квартири в новобудовах?

Ціну, метраж і наявність мінімального двору витіснили функціональність, сервіс та безпека і середовище.

Житло перестало бути "швидким активом" для великої кількості українців. На те є низка причин, ключовою з яких залишається війна та невизначеність майбутніх сценаріїв – від економіки до особистих рішень. У столиці здебільшого купують, щоб жити. І роблять вибір через планування, технології та сервіс. Це переломний момент, який вимагає від девелопера якісного продуктового мислення,

– прокоментував експерт з нерухомості Арсеній Насіковський.

Європланування зараз у топі. Це квартири без довгих коридорів, з кухнями-вітальнями та окремими спальнями. Це житло, яке має на 15 – 20% більше корисного простору.

Також у попиті зараз двокімнатні помешкання площею від 55 до 75 квадратів. Причина у їхній гнучкості. Однак з кімнат за потреби може стати дитячою чи кабінетом.

Яка інфраструктура тепер потрібна?

Стрімко зростає попит на житлові комплекси з доданою сервісною вартістю. Наявність рецепції чи охорони вже не задовольняє покупців, адже такі переваги стали буденністю ринку.

Новий рівень продукту – інтегровані коворкінги для резидентів, облаштовані лаунж-зони й бібліотеки, спортивні студії та дитячі простори всередині будинку, що формують ком’юніті, повноцінні укриття, мобільні застосунки для управління сервісами та об’єднання сусідів у ком'юніті,

– пояснив експерт.

За даними аналітиків, частка купівлі квартир у проєктах із розширеною сервісною інфраструктурою зросла на 25% у порівнянні з 2022 роком. Найбільший попит зафіксували в сегменті будинків із коворкінгами та продуманими wellness і спортивними просторами. Там квартири продаються приблизно на 30% швидше, ніж у стандартних новобудовах.

Дослідження ЛУН підтверджує цей тренд: понад 60% покупців у 2025 році серед пріоритетів називають наявність сервісних рішень у будинку. У 2020 році цей показник становив лише 28%.