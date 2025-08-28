Ціна і площа – не приорітет: на що тепер орієнтуються покупці квартир у новобудовах
- Покупці квартир у новобудовах більше не орієнтуються лише на ціну та площу.
- Тепер увага зосереджена також на функціональності, сервісі та безпеці.
- Зростає попит на житлові комплекси з інтегрованими коворкінгами, лаунж-зонами, спортивними студіями та іншими сервісами, що формують ком'юніті.
Квадратні метри чи вартість нерухомості не єдині критерії під час вибору квартири. Покупець сьогодні готовий платити лише за той об'єкт, що відповідає його очікуванням і може працювати на нього.
За словами експерта з первинного ринку нерухомості, житло тепер не "швидкий актив" для більшості покупців, як це було раніше. Є деякі критерії, без яких квадратний метр зараз нічого не вартий, розповідає 24 Канал, посилаючись на українського девелопера.
Як тепер покупці обирають квартири в новобудовах?
Ціну, метраж і наявність мінімального двору витіснили функціональність, сервіс та безпека і середовище.
Житло перестало бути "швидким активом" для великої кількості українців. На те є низка причин, ключовою з яких залишається війна та невизначеність майбутніх сценаріїв – від економіки до особистих рішень. У столиці здебільшого купують, щоб жити. І роблять вибір через планування, технології та сервіс. Це переломний момент, який вимагає від девелопера якісного продуктового мислення,
– прокоментував експерт з нерухомості Арсеній Насіковський.
Європланування зараз у топі. Це квартири без довгих коридорів, з кухнями-вітальнями та окремими спальнями. Це житло, яке має на 15 – 20% більше корисного простору.
Також у попиті зараз двокімнатні помешкання площею від 55 до 75 квадратів. Причина у їхній гнучкості. Однак з кімнат за потреби може стати дитячою чи кабінетом.
Яка інфраструктура тепер потрібна?
Стрімко зростає попит на житлові комплекси з доданою сервісною вартістю. Наявність рецепції чи охорони вже не задовольняє покупців, адже такі переваги стали буденністю ринку.
Новий рівень продукту – інтегровані коворкінги для резидентів, облаштовані лаунж-зони й бібліотеки, спортивні студії та дитячі простори всередині будинку, що формують ком’юніті, повноцінні укриття, мобільні застосунки для управління сервісами та об’єднання сусідів у ком'юніті,
– пояснив експерт.
За даними аналітиків, частка купівлі квартир у проєктах із розширеною сервісною інфраструктурою зросла на 25% у порівнянні з 2022 роком. Найбільший попит зафіксували в сегменті будинків із коворкінгами та продуманими wellness і спортивними просторами. Там квартири продаються приблизно на 30% швидше, ніж у стандартних новобудовах.
Дослідження ЛУН підтверджує цей тренд: понад 60% покупців у 2025 році серед пріоритетів називають наявність сервісних рішень у будинку. У 2020 році цей показник становив лише 28%.