Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.

Дивіться також Інвестиції у новобудови: в яких регіонах краще купувати квартиру

На українському ринку житла виокремлюються 2 різні підходи до покупки нерухомості:

для власного проживання,

з інвестиційною метою.

Для того, аби зробити правильний вибір під час купівлі треба знати основні відмінності.

Як обрати житло для інвестиції?

За словами Назара Процика, інвестори насамперед рахують потенційний дохід – від перепродажу або довгострокової оренди.

Зазвичай інвестори віддають перевагу однокімнатним квартирам – вони більш ліквідні, оскільки мають меншу площу і, відповідно, нижчу загальну вартість. Хоча ціни за квадратний метр в однокімнатних квартирах можуть бути вищими, загальна сума інвестиції менша, а окупність – швидша,

– зазначив він.

Річ у тім, що такі об'єкти легше здавати студентам і тим, хто живе самостійно, тому попит стабільно високий.



Житло для себе чи під інвестицію / Фото Unsplash

Яким має бути житло для себе?

Натомість покупці, які беруть житло для себе, приділяють більшу увагу комфорту та повсякденним сценаріям:

інфраструктурі району,

зручностям ЖК,

плануванню,

орієнтації вікон,

шуму,

наявності укриття,

паркомісць тощо.

Важливо! Раніше ми писали, що в умовах війни українці при виборі житла акцентують на безпеці. Зокрема, звертають увагу на локацію, наявність укриття, тип будинку та логістику евакуації. Також важливими залишаються традиційні критерії: ціна, площа, район та інфраструктура.

Ті, хто купує житло для себе, орієнтуються на комфорт і перспективу – більшу площу, зручності та умови для життя родини. Це і є основна різниця у підходах до вибору житла,

– додав експерт з нерухомості.

Отже, ключова відмінність полягає у цілі придбання нерухомості. Саме вони й формують протилежні стратегії вибору на ринку.