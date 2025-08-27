Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.
На українському ринку житла виокремлюються 2 різні підходи до покупки нерухомості:
- для власного проживання,
- з інвестиційною метою.
Для того, аби зробити правильний вибір під час купівлі треба знати основні відмінності.
Як обрати житло для інвестиції?
За словами Назара Процика, інвестори насамперед рахують потенційний дохід – від перепродажу або довгострокової оренди.
Зазвичай інвестори віддають перевагу однокімнатним квартирам – вони більш ліквідні, оскільки мають меншу площу і, відповідно, нижчу загальну вартість. Хоча ціни за квадратний метр в однокімнатних квартирах можуть бути вищими, загальна сума інвестиції менша, а окупність – швидша,
– зазначив він.
Річ у тім, що такі об'єкти легше здавати студентам і тим, хто живе самостійно, тому попит стабільно високий.
Житло для себе чи під інвестицію
Яким має бути житло для себе?
Натомість покупці, які беруть житло для себе, приділяють більшу увагу комфорту та повсякденним сценаріям:
- інфраструктурі району,
- зручностям ЖК,
- плануванню,
- орієнтації вікон,
- шуму,
- наявності укриття,
- паркомісць тощо.
Важливо! Раніше ми писали, що в умовах війни українці при виборі житла акцентують на безпеці. Зокрема, звертають увагу на локацію, наявність укриття, тип будинку та логістику евакуації. Також важливими залишаються традиційні критерії: ціна, площа, район та інфраструктура.
Ті, хто купує житло для себе, орієнтуються на комфорт і перспективу – більшу площу, зручності та умови для життя родини. Це і є основна різниця у підходах до вибору житла,
– додав експерт з нерухомості.
Отже, ключова відмінність полягає у цілі придбання нерухомості. Саме вони й формують протилежні стратегії вибору на ринку.