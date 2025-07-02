Оренда житла в Гонконгу: чому місцеві жителі змушені платити по 250 доларів за "квартири-труни"

Кожного року Гонконг відвідує не один десяток мільйонів туристів, дивуючись його масштабам та постійному розвитку. Щоправда, 25% місцевих жителів живуть за межею бідності – вони навіть не можуть винаймати нормальне житло.

Люди орендують крихітні помешкання, які в народі прозивають квартирами-трунами, яке фактично є ліжко-місцем. У багатьох таких "квартирах" не можна нормально встати чи лягти з витягнутими ногами – місця вкрай мало, пише 24 Канал, посилаючись на відео тревел-блогера Дрю Бінскі.

Зверніть увагу Пара переоблаштувала гараж на будинок і тепер здає його в оренду: який це заробіток

Жителі Гонконгу змушені терпіти нелюдські умови життя

Відомий американський блогер, що відвідав усі країни світу, Дрю Бінскі, побував у комірчинах Гонконгу, які там називають житлом. За його словами, понад 200 тисяч людей змушені терпіти такі тісні умови життя. Вони мешкають у крихітних "капсулах", де ледве вистачає кількох метрів особистого простору.

"Квартири-труни", по суті, облаштовують всередині звичайних квартир, ставлячи перегородки. Результатом є маленькі житлові приміщення, що бувають меншими за площу двоярусного ліжка. Там часто навіть немає можливості випрямитися на весь зріст, а іноді й витягнути ноги.

Таке житло поширене в старих районах міста таких, як-от Шам Шуй По, Монг Кок, Ква Ван і Тай Кок Цуй. На відео блогера видно, як один чоловік лежить у своїй імпровізованій квартирі, оточеній речами. Там немає вікон, тому в сезон спеки жити буває просто виснажливо.

Як живу місцеві мешканці у "квартирах-трунах": відео

А ще мешканцям "капсул" доводиться ділити брудні туалети з десятками сусідів.

Зарплата крихітна в порівнянні з цінами на оренду

Про "квартири-труни" вже давно публікують репортажі міжнародні ЗМІ як приклад провальної житлової політики. Влада Гонконгу заявила, що поступово відмовиться від сумнозвісних помешкань до 2049 року. Вона встановила нові правила щодо мінімальної житлової площі та виділила землю для будівництва державного житла.

З липня 2022 року близько 49 тисяч мешканців переселили в такі помешкання. Також 18 400 одиниць житла надали людям для тимчасового проживання.

Цікаво, що за оренду "квартир-трун" місцеві платять по 250 доларів на місяць, тоді як їхній денний заробіток становить близько 20 доларів. Для порівняння блогер показав житло експата – повноцінну квартиру з терасою, яка коштує 1800 доларів на місяць. Така сума для місцевих є просто космічною.