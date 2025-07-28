Житло стало доступнішим: в яких західних містах подешевшали квартири

У першому півріччі 2025 року в більшості міст зафіксували зростання цін на житло вторинного ринку. Однак є регіони, де ціни пішли вниз, серед них і західні.

Про те, в яких західних містах і не тільки подешевшали квартири за перші 6 місяців року, 24 Канал розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомості.

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Де на Заході подорожчали, а де подешевшали квартири?

За перше півріччя 2025 року ціни на вторинні квартири підвищилися у більшості міст. Серед західних регіонів найвідчутніше житло подорожчало в Івано-Франківську, натомість подешевшало – в Ужгороді та Тернополі. У Львові ціни залишилися на попередньому рівні.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Загалом найвідчутніший відсотковий ріст цін на однокімнатні квартири зафіксували у таких містах:

Харків – на 22%,

Одеса – на 14%,

Хмельницький – на 12%,

Івано-Франківськ – на 10%.

Водночас у деяких містах відбулося незначне здешевлення житла:

Миколаїв та Ужгород втратили по 5%,

у Вінниці та Херсоні ціни знизилися на 2%,

у Тернополі – на 1%.



Середня ціна однокімнатної квартири в містах України / Інфографіка OLX Нерухомості

В яких містах житло найдорожче, а в яких найдешевше?

Найдорожче однокімнатна квартира коштує у таких великих містах:

Київ – 75 тисяч доларів,

Львів – 55 тисяч доларів,

Вінниця – 47 тисяч доларів,

Івано-Франківськ – 44,65 тисячі доларів,

Одеса, Ужгород, Житомир – 39,8 тисячі доларів.

Найдешевші однокімнатні помешкання продають у містах: