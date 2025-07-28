Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Житло стало доступнішим: в яких західних містах подешевшали квартири
28 липня, 18:20
2

Житло стало доступнішим: в яких західних містах подешевшали квартири

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У першому півріччі 2025 року в Івано-Франківську найбільше подорожчали квартири серед західних міст.
  • Однак є міста, де житло навпаки подешевшало.

У першому півріччі 2025 року в більшості міст зафіксували зростання цін на житло вторинного ринку. Однак є регіони, де ціни пішли вниз, серед них і західні.

Про те, в яких західних містах і не тільки подешевшали квартири за перші 6 місяців року, 24 Канал розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомості.

Читайте також Антитренди на ринку нерухомості: які квартири більше не цікавлять українців

Де на Заході подорожчали, а де подешевшали квартири?

За перше півріччя 2025 року ціни на вторинні квартири підвищилися у більшості міст. Серед західних регіонів найвідчутніше житло подорожчало в Івано-Франківську, натомість подешевшало – в Ужгороді та Тернополі. У Львові ціни залишилися на попередньому рівні.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Загалом найвідчутніший відсотковий ріст цін на однокімнатні квартири зафіксували у таких містах:

  • Харків – на 22%,
  • Одеса – на 14%,
  • Хмельницький – на 12%,
  • Івано-Франківськ – на 10%.

Водночас у деяких містах відбулося незначне здешевлення житла:

  • Миколаїв та Ужгород втратили по 5%,
  • у Вінниці та Херсоні ціни знизилися на 2%,
  • у Тернополі – на 1%.


Середня ціна однокімнатної квартири в містах України / Інфографіка OLX Нерухомості

В яких містах житло найдорожче, а в яких найдешевше?

Найдорожче однокімнатна квартира коштує у таких великих містах:

  • Київ – 75 тисяч доларів,
  • Львів – 55 тисяч доларів, 
  • Вінниця – 47 тисяч доларів,
  • Івано-Франківськ – 44,65 тисячі доларів,
  • Одеса, Ужгород, Житомир – 39,8 тисячі доларів.

Найдешевші однокімнатні помешкання продають у містах:

  • Херсон – 15 тисяч гривень,
  • Запоріжжя – 15,85 тисячі гривень,
  • Суми – 17 тисяч гривень.