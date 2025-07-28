Житло стало доступнішим: в яких західних містах подешевшали квартири
- У першому півріччі 2025 року в Івано-Франківську найбільше подорожчали квартири серед західних міст.
- Однак є міста, де житло навпаки подешевшало.
У першому півріччі 2025 року в більшості міст зафіксували зростання цін на житло вторинного ринку. Однак є регіони, де ціни пішли вниз, серед них і західні.
Про те, в яких західних містах і не тільки подешевшали квартири за перші 6 місяців року, 24 Канал розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомості.
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Де на Заході подорожчали, а де подешевшали квартири?
За перше півріччя 2025 року ціни на вторинні квартири підвищилися у більшості міст. Серед західних регіонів найвідчутніше житло подорожчало в Івано-Франківську, натомість подешевшало – в Ужгороді та Тернополі. У Львові ціни залишилися на попередньому рівні.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
Загалом найвідчутніший відсотковий ріст цін на однокімнатні квартири зафіксували у таких містах:
- Харків – на 22%,
- Одеса – на 14%,
- Хмельницький – на 12%,
- Івано-Франківськ – на 10%.
Водночас у деяких містах відбулося незначне здешевлення житла:
- Миколаїв та Ужгород втратили по 5%,
- у Вінниці та Херсоні ціни знизилися на 2%,
- у Тернополі – на 1%.
Середня ціна однокімнатної квартири в містах України / Інфографіка OLX Нерухомості
В яких містах житло найдорожче, а в яких найдешевше?
Найдорожче однокімнатна квартира коштує у таких великих містах:
- Київ – 75 тисяч доларів,
- Львів – 55 тисяч доларів,
- Вінниця – 47 тисяч доларів,
- Івано-Франківськ – 44,65 тисячі доларів,
- Одеса, Ужгород, Житомир – 39,8 тисячі доларів.
Найдешевші однокімнатні помешкання продають у містах:
- Херсон – 15 тисяч гривень,
- Запоріжжя – 15,85 тисячі гривень,
- Суми – 17 тисяч гривень.