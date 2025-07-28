О том, в каких западных городах и не только подешевели квартиры за первые 6 месяцев года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимости.

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Где на Западе подорожали, а где подешевели квартиры?

За первое полугодие 2025 года цены на вторичные квартиры повысились в большинстве городов. Среди западных регионов наиболее ощутимо жилье подорожало в Ивано-Франковске, зато подешевело – в Ужгороде и Тернополе. Во Львове цены остались на прежнем уровне.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

В общем самый ощутимый процентный рост цен на однокомнатные квартиры зафиксировали в таких городах:

Харьков – на 22%,

Одесса – на 14%,

Хмельницкий – на 12%,

Ивано-Франковск – на 10%.

В то же время в некоторых городах произошло незначительное удешевление жилья:

Николаев и Ужгород потеряли по 5%,

в Виннице и Херсоне цены снизились на 2%,

в Тернополе – на 1%.



Средняя цена однокомнатной квартиры в городах Украины / Инфографика OLX Недвижимости

В каких городах жилье самое дорогое, а в каких самое дешевое?

Дороже всего однокомнатная квартира стоит в таких крупных городах:

Киев – 75 тысяч долларов,

Львов – 55 тысяч долларов,

Винница – 47 тысяч долларов,

Ивано-Франковск – 44,65 тысяч долларов,

Одесса, Ужгород, Житомир – 39,8 тысяч долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в городах: