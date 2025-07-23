За последние полгода лидерами по росту цен стали Ровно и Черновцы, пишет 24 Канал, ссылаясь на аналитические данные ЛУН. В Ровно существенно подорожали однокомнатные квартиры на вторичке, а в Черновцах – двух- и трехкомнатные квартиры.
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На сколько подорожали квартиры в Ровно и Черновцах?
В Ровно однокомнатное жилье подорожало аж на 17% за полгода, что является наибольшим показателем в Украине в целом. Теперь средняя стоимость составляет 50 тысяч долларов. Это дороже, чем в Луцке, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске.
Двухкомнатные квартиры в Черновцах в июле стоят 75 тысяч долларов. За последние полгода средняя стоимость выросла на 14%.
Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.
Цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке / Инфографика ЛУН
Трехкомнатные квартиры также существенно подорожали – на 13%. Теперь средняя стоимость на вторичном рынке Черновцов составляет 96 тысяч долларов. Выше цена разве что во Львове и Ужгороде.
Какие города входят в пятерку самых дорогих в Украине?
Собственно, западные города можно назвать основой этого рейтинга. В сегменте однокомнатных квартир лидерами являются:
- Киев – 65 000 долларов;
- Львов – 64 900 долларов;
- Ужгород – 62 800 долларов;
- Черновцы – 50 900 долларов;
- Ровно – 50 000 долларов.
В сегменте двухкомнатных квартир рейтинг фактически сохраняется. Только в Виннице жилье будет дороже, чем в Ровно. В сегменте трехкомнатных – пятерку замыкает Одесса.