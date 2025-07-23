За останні пів року лідерами за зростанням цін стали Рівне та Чернівці, пише 24 Канал, посилаючись на аналітичні дані ЛУН. У Рівному суттєво подорожчали однокімнатні квартири на вторинці, а в Чернівцях – дво- та трикімнатні квартири.

Зверніть увагу Несподіваний лідер: де на Заході найбільше подорожчав квадратний метр у новобудовах

На скільки подорожчали квартири в Рівному та Чернівцях?

У Рівному однокімнатне житло подорожчало аж на 17% за пів року, що є найбільшим показником в Україні загалом. Тепер середня вартість становить 50 тисяч доларів. Це дорожче, ніж у Луцьку, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську.

Двокімнатні квартири в Чернівцях у липні коштують 75 тисяч доларів. За останні пів року середня вартість зросла на 14%.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку / Інфографіка ЛУН

Трикімнатні квартири також суттєво подорожчали – на 13%. Тепер середня вартість на вторинному ринку Чернівців становить 96 тисяч доларів. Вища ціна хіба що у Львові та Ужгороді.

Які міста входять до п'ятірки найдорожчих в Україні?

Власне, західні міста можна назвати основою цього рейтингу. У сегменті однокімнатних квартир лідерами є:

Київ – 65 000 доларів;

Львів – 64 900 доларів;

Ужгород – 62 800 доларів;

Чернівці – 50 900 доларів;

Рівне – 50 000 доларів.

У сегменті двокімнатних помешкань рейтинг фактично зберігається. Лише у Вінниці житло буде дорожчим, ніж у Рівному. У сегменті трикімнатних – п'ятірку замикає Одеса.