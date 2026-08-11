Не продають або накручують ціну: як ліміт на зняття готівки впливає на ринок нерухомості

Державні програми компенсації втраченого через війну житла справляють значний вплив на ринок нерухомості в Україні. Однак не всі продавці йдуть на угоди, де покупці розраховуються сертифікатами або ваучерами. Якими можуть бути причини – розповідаємо далі.

Чому сертифікати відлякують деяких власників квартир на продаж

Частина власників квартир, продаючи свою нерухомість, уникає безготівкового розрахунку або підвищує ціну. Однією з причин цього є ліміти на зняття готівки. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері нерухомості Каріна Бахолдіна.

За спостереженнями рієлторки, ринком нерухомості нині активно керує безготівка, оскільки чисельність українців, які отримують від держави компенсацію за знищене житло, є досить значною. Проте не всі продавці житла готові йти на угоди з розрахунком сертифікатами "єВідновлення" або ваучерами. Частину відштовхує потреба витратити час на зняття готівки.

Каріна Бахолдіна Рієлторка, спеціалістка з інвестування в Україні та Іспанії, генеральна директорка Consulting Agency KB Дуже багато власників не погоджуються продати за безготівковий розрахунок. Окрім грошей, вони отримують "геморой", особливо в прифронтових містах, під назвою "піти й зняти гроші згідно з банківськими обмеженнями по 100 тисяч гривень на добу". Це неважко у Львові, тому що ти чітко розумієш, що умовно 1 мільйон ти спокійно знімеш за 10 днів. Це важко в Дніпрі, Харкові, Одесі, тому що пів дня може бути тривога.

Тож хоч держава перераховує продавцеві кошти за сертифікатом упродовж кількох днів, процес їхнього зняття з рахунку та переведення в іншу валюту вимагає більше часу. Це підвищує ризик втратити частину коштів через зростання курсу.

Експертка Каріна Бахолдіна зауважує, що попри незручності безготівковий розрахунок має й перевагу для продавців нерухомості. Походження отриманих від продажу коштів легко підтвердити у разі нової покупки.

Зауважимо, що НБУ вдався до деяких послаблень валютних обмежень для населення. З 11 серпня ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти підвищили з 50 до 200 тисяч гривень на місяць.

Де власники більш схильні продавати квартири за державним сертифікатом

За словами експертки, частина власників житла менш схильна до продажу з безготівковим розрахунком, якщо не йдеться про зростання ціни.

Мої рієлтори робили конкретний зріз запитів, неодноразово їздили в Івано-Франківськ, Тернопіль для укладання угод. М'яко кажучи, це гіпердорого, і власники не згодні продати за безготівковий розрахунок без якогось дикого подорожчання,

– говорить Каріна Бахолдіна.

Водночас більш схильні до співпраці з покупцями з сертифікатами та ваучерами продавці в Одесі, Києві, Дніпрі.

Раніше оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу розповідала, що продавці дедалі частіше підлаштовують свої цінові очікування під можливості покупців із сертифікатами. Це помітно в сегменті невеликих готових квартир у Київській області, частині центральних регіонів і містах, які прийняли значну кількість переселенців.

Де ще помітний вплив сертифікатів "єВідновлення" на ціни квартир

Цьогоріч ціни на квартири в Харкові зросли попри близькість міста до фронту. Причиною цього є ефект "низької бази", коли відновлення після глибокого падіння виглядає як різкий стрибок.

Фактором пожвавлення ринку нерухомості в Харкові є також державні компенсації за знищене житло. Відомо, що станом на початок квітня 70% угод у місті укладали за сертифікатами програми "єВідновлення".