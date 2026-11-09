Лише 4 тисячі гривень на місяць: яку квартиру можна орендувати у Києві

У Києві іноді з'являються оголошення про оренду квартир лише за 4 тисячі гривень на місяць, хоча середня вартість однокімнатного житла у столиці значно вища. Проте такі дешеві квартири можуть мати суттєві недоліки, а іноді орендарям навіть пропонують самостійно зробити ремонт.

Яку квартиру можна орендувати у Києві за 4 тисячі гривень

На житловому масиві Нивки у Києві однокімнатну квартиру здавали всього за 4 тисячі гривень на місяць. Житло розташоване на вулиці Мрії, 5а, у Святошинському районі столиці, зазначено на OLX Нерухомість.

Квартира площею 32 квадратні метри, кухня – 6 квадратних метрів, розташована на 5 поверсі цегляної п'ятиповерхівки 1980 року побудови.

Низька ціна була виправдана станом квартири. У кімнаті збереглися старі дерев'яні вікна, темні шпалери та меблі радянських часів, зокрема софа, шафа й стіл. Водночас у квартирі є газова плита з духовкою, бойлер, балкон і суміжний санвузол.

Фото OLX Нерухомість

Така орендна плата мала умову – власники очікували, що мешканці самостійно зроблять косметичний ремонт. Ремонт можна було зробити на власний смак, але скільки доведеться витратити та чи повернуть ці гроші власники, не уточнювали.

Крім щомісячної плати у 4 тисячі гривень, орендарям довелося б оплачувати комунальні послуги та одноразову комісію такого ж розміру.

У квартирі також дозволяли проживати з домашніми тваринами, зокрема котами та собаками вагою до 25 кілограмів. Поблизу будинку є магазини, ринок, школа, дитячий садок та аптеки. Також неподалік розташовані зупинки громадського транспорту, звідки можна дістатися до станцій метро "Сирець", "Дорогожичі" та "Святошин".

Нагадаємо, восени медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила близько 16 тисяч гривень на місяць. Найдешевше житло пропонували в Деснянському районі – приблизно за 9 тисяч гривень, тоді як у Печерському ціни сягали 35 тисяч гривень.