Документів у "Дії" недостатньо: без чого не вийде продати квартиру

Документи в "Дії" не замінять паперові під час продажу квартири. Якщо прийти до нотаріуса лише зі смартфоном, угоду можуть не посвідчити.

Чи можна продати квартиру з документами, які є лише в "Дії"

Оформити продаж квартири виключно за електронними документами з "Дії" наразі не можна. Нотаріус Наталія Манойло у коментарі 24 Каналу пояснила, що чинні норми не дозволяють встановлювати особу лише за документами в мобільному застосунку.

За статтею 43 Закону України "Про нотаріат" нотаріус має встановити особу на підставі оригіналу документа. Тому продавцю потрібно мати із собою паспорт-книжечку або пластикову ID-картку. Якщо прийти на угоду лише з паспортом у "Дії", нотаріус не зможе посвідчити договір.

Власникам ID-карток також бажано взяти паперовий витяг про зареєстроване місце проживання. Документи в "Дії" не замінюють оригінали у випадках, коли нотаріус зобов'язаний перевірити саме фізичний документ.

Які документи потрібно мати продавцю квартири

Для продажу квартири у 2026 році продавцю потрібно підготувати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також необхідний документ, на підставі якого виникло право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, міни чи дарування, свідоцтво про право на спадщину або свідоцтво про приватизацію.

Якщо право власності оформлювали після 2013 року, знадобиться витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. До пакета документів також входить технічний паспорт на квартиру.

Залежно від ситуації можуть знадобитися й додаткові документи. Серед них – експертна оцінка нерухомості, роздрукована з паперовим висновком або з реєстраційним номером у реєстрі Фонду держмайна, а також витяг з реєстру територіальної громади про зареєстрованих у квартирі осіб. Якщо квартира розташована у Києві, такий витяг нотаріус може замовити самостійно.

Якщо житло придбали у шлюбі, для продажу може знадобитися письмова нотаріальна згода чоловіка або дружини. Щоб у день угоди не виявилося, що якогось документа бракує, скан-копії варто заздалегідь надіслати нотаріусу. Нотаріус заздалегідь перевірить пакет і повідомить, якщо якогось документа бракує.

Нагадаємо, з 23 жовтня 2026 року нотаріуси автоматично перевірятимуть продавців нерухомості в Єдиному реєстрі боржників. Якщо щодо власника відкрили виконавче провадження та внесли його до реєстру, продаж квартири можуть заблокувати.