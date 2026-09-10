Можно ли продать квартиру с документами, которые доступны только в "Дии"

Оформить продажу квартиры исключительно по электронным документам из "Дии" пока нельзя. Нотариус Наталья Манойло в комментарии 24 Канала пояснила, что действующие нормы не позволяют установить личность только по документам в мобильном приложении.

Согласно статье 43 Закона Украины "О нотариате" нотариус должен удостоверить личность на основании оригинала документа. Поэтому продавцу необходимо иметь при себе паспорт-книжку или пластиковую ID-карту. Если прийти на сделку только с паспортом в приложении "Дії", нотариус не сможет заверить договор.

Владельцам ID-карт также желательно взять бумажную выписку о зарегистрированном месте жительства. Документы в "Дії" не заменяют оригиналы в тех случаях, когда нотариус обязан проверить именно физический документ.

Какие документы нужны продавцу квартиры

Для продажи квартиры в 2026 году продавцу необходимо подготовить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Также необходим документ, на основании которого возникло право собственности. Это может быть договор купли-продажи, мены или дарения, свидетельство о праве на наследство или свидетельство о приватизации.

Если право собственности оформлялось после 2013 года, понадобится выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. В пакет документов также входит технический паспорт на квартиру.

В зависимости от ситуации могут понадобиться и дополнительные документы. Среди них – экспертная оценка недвижимости, распечатанная с бумажным заключением или с регистрационным номером в реестре Фонда госимущества, а также выписка из реестра территориальной общины о лицах, зарегистрированных в квартире. Если квартира расположена в Киеве, нотариус может заказать такую выписку самостоятельно.

Если жилье было приобретено в браке, для продажи может потребоваться письменное нотариально заверенное согласие мужа или жены. Чтобы в день сделки не выяснилось, что какого-то документа не хватает, сканы документов стоит заранее отправить нотариусу. Нотариус заранее проверит пакет документов и сообщит, если какого-то документа не хватает.

Напомним, с 23 октября 2026 года нотариусы будут автоматически проверять продавцов недвижимости в Едином реестре должников. Если в отношении владельца открыто исполнительное производство и он внесен в реестр, продажу квартиры могут заблокировать.