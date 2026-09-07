Коли борги можуть завадити продати квартиру

Як зазначено у Законодавстві, під час оформлення угоди нотаріуси та держреєстратори отримуватимуть дані з Єдиного реєстру боржників. Якщо людина є в цьому реєстрі, в оформленні угоди можуть відмовити.

Водночас сам борг ще не означає, що квартиру не вдасться продати. Проблеми виникають тоді, коли борг уже стягують примусово, а щодо власника відкрили виконавче провадження та внесли його до реєстру. Причиною можуть бути несплачені кредити, аліменти, податки, штрафи або борги за комунальні послуги.

Запис у реєстрі також не означає, що житло автоматично заберуть. Заборона самостійно продати майно та його примусове стягнення – різні речі. За загальним правилом єдине житло не можуть стягнути, якщо борг не перевищує 50 мінімальних зарплат. Для військовослужбовців також передбачені додаткові гарантії, хоча вони діють не в усіх випадках.

Навіть якщо власник уже є в реєстрі боржників, продати нерухомість іноді все ж можна. Зокрема, це допускається в межах виконавчого провадження або за погодженням державного чи приватного виконавця, якщо продаж не порушує прав того, кому людина заборгувала.

Які угоди з нерухомістю можуть заблокувати

Нові правила стосуватимуться не лише продажу квартири чи будинку. Проблеми можуть виникнути також під час дарування, обміну, передачі нерухомості в іпотеку чи заставу та інших способів переоформлення права власності.

Нові правила мають завадити боржникам швидко переоформлювати нерухомість на родичів або інших людей після початку примусового стягнення.

Зміни важливі й для покупців. Продавця можуть внести до Єдиного реєстру боржників уже після підписання попереднього договору, але ще до основної угоди. У такому разі продаж може не відбутися, хоча покупець уже передав завдаток.

Тому перевіряти продавця краще ще до передачі грошей. Варто також з'ясувати, чи немає на нерухомості арешту, іпотеки або заборони на відчуження. У попередньому договорі також варто прописати, як повертатимуть завдаток, якщо основну угоду провести не вдасться.

Нагадаємо, у деяких випадках право власності на квартиру чи будинок можуть скасувати. Наприклад, якщо під час реєстрації були помилки в документах або суд визнав недійсною угоду, за якою людина отримала нерухомість.