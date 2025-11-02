Може вмістити до 30 тисяч людей: де розташована найбільша у світі житлова багатоповерхівка

Найбільшою у світі житловою багатоповерхівкою вважають вежу у китайському Ханчжоу. Вона може вмістити до 30 тисяч людей всередині.

Детальніше про будівлю, її внутрішнє наповнення та можливості 24 Канал розповідає з посиланням на Parametric Architecture.

Читайте також На вежу спирається скелет корабля: у Празі зведуть цікавий хмарочос, що стане найвищим у країні

Що відомо про наймасштабнішу багатоповерхівку світу?

Regent International Tower у Ханчжоу стала архітектурною сенсацією – гігантська житлова вежа здатна забезпечити повністю автономне життя тисяч людей.

Це 206-метровий житловий комплекс, розрахований на 20 – 30 тисяч мешканців. Усередині є квартири, магазини, офіси, ресторани, фітнес-зали та розваги. Усе створено так, щоб люди могли жити, працювати й відпочивати в одному просторі без потреби виходити назовні.

Авторкою проєкту стала всесвітньо відома архітекторка Алісія Лу, яка раніше розробила знаменитий готель Marina Bay Sands у Сінгапурі. Спочатку Regent International планували як шестизірковий готель, але концепцію змінили на вертикальне місто з акцентом на щільне, екологічне та зручне для життя середовище.

Який вигляд має і як функціонує споруда?

Зведена зі сталі та бетону вежа має бруталістську естетику – повторювані бетонні смуги, навісний фасад і мінімалістичну форму. Її S-подібний силует покращує освітлення та вентиляцію, а міцна конструкція захищає від стихій. Усередині – мережа переходів і мостів, що поєднують блоки та створюють ілюзію спільного простору.

Такий вигляд має найбільша житлова багатоповерхівка світу / Фото Alicia Loo, Lei Ceyuan

Чому Regent International викликає суперечливі реакції?

Будівля стала вірусною в соцмережах та на форумах, зокрема Reddit. Люди порівнюють її з цілим містом. Вежу хвалять за інноваційність і ефективність, але критикують за ізоляцію та "стерильну" функціональність, що мінімізує контакт із зовнішнім світом.

Де розташований найдовший будинок світу?

Найдовший будинок у світі розташований у Луцьку. Споруда тягнеться вздовж двох проспектів – Соборності та Молоді. Основна довжина будинку становить приблизно 1,75 кілометра, а разом із відгалуженнями – 3,26 кілометра. Цей архітектурний гігант об'єднує 38 багатоповерхівок висотою від 5 до 9 поверхів. У ньому є 3 тисячі квартир, де проживають приблизно 10 тисяч людей.

Через складну конструкцію й велику протяжність у цьому будинку легко заблукати, особливо тим, хто тут уперше. Щоб пройти весь шлях уздовж будівлі пішки, потрібно приблизно година.