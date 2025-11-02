Может вместить до 30 тысяч человек: где расположена самая большая в мире жилая многоэтажка

Самой большой в мире жилой многоэтажкой считают башню в китайском Ханчжоу. Она может вместить до 30 тысяч человек внутри.

Подробнее о здании, его внутреннее наполнение и возможности

Что известно о самой масштабной многоэтажке мира?

Regent International Tower в Ханчжоу стала архитектурной сенсацией – гигантская жилая башня способна обеспечить полностью автономную жизнь тысяч людей.

Это 206-метровый жилой комплекс, рассчитанный на 20 – 30 тысяч жителей. Внутри есть квартиры, магазины, офисы, рестораны, фитнес-залы и развлечения. Все создано так, чтобы люди могли жить, работать и отдыхать в одном пространстве без необходимости выходить наружу.

Автором проекта стала всемирно известный архитектор Алисия Лу, которая ранее разработала знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре. Сначала Regent International планировали как шестизвездочный отель, но концепцию изменили на вертикальный город с акцентом на плотную, экологическую и удобную для жизни среду.

Как выглядит и как функционирует сооружение?

Возведенная из стали и бетона башня имеет бруталистскую эстетику – повторяющиеся бетонные полосы, навесной фасад и минималистичную форму. Ее S-образный силуэт улучшает освещение и вентиляцию, а прочная конструкция защищает от стихий. Внутри – сеть переходов и мостов, соединяющих блоки и создающих иллюзию общего пространства.

Так выглядит самая большая жилая многоэтажка мира / Фото Alicia Loo, Lei Ceyuan

Почему Regent International вызывает противоречивые реакции?

Здание стало вирусным в соцсетях и на форумах, в частности Reddit. Люди сравнивают его с целым городом. Башню хвалят за инновационность и эффективность, но критикуют за изоляцию и "стерильную" функциональность, что минимизирует контакт с внешним миром.

Где расположен самый длинный дом мира?

Самый длинный дом в мире расположен в Луцке. Сооружение тянется вдоль двух проспектов – Соборности и Молодежи. Основная длина дома составляет примерно 1,75 километра, а вместе с ответвлениями – 3,26 километра. Этот архитектурный гигант объединяет 38 многоэтажек высотой от 5 до 9 этажей. В нем есть 3 тысячи квартир, где проживают примерно 10 тысяч человек.

Из-за сложной конструкции и большой протяженности в этом доме легко заблудиться, особенно тем, кто здесь впервые. Чтобы пройти весь путь вдоль здания пешком, нужно примерно час.