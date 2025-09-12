Автор идеи – известный скульптор и архитектор Давид Черный. Проект реализует девелоперская компания Trigema. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на e15.
Читайте также Самый маленький в мире небоскреб: где расположен и как он выглядит
Что известно о небоскребе, который станет самым высоким в Чехии?
Строительство небоскреба под названием Top Tower запланировано в районе Прага 13, недалеко от станции метро "Нове Бутовице". Это окраина, где уже есть немало офисных центров и жилых комплексов.
В рамках партнерства с городом Trigema вложит примерно 75,7 миллиона крон (примерно 3,1 миллиона евро) в развитие района – как в виде финансирования, так и через обновление общественных пространств.
Проектом занимается архитектурное бюро Black n'Arch, которое является частью группы Trigema, вместе с самим Давидом Черным.
В Праге построят самый высокий небоскреб Чехии / Фото Black n'Arch, David Černý
В новостройке предусмотрены офисные помещения, жилые апартаменты, коммерческие площади и общественные зоны. После завершения Top Tower станет самым высоким сооружением в Чехии – будет возвышаться в небо на 135 метров. Однако в будущем его может превзойти 60-этажный небоскреб, который возводят в Остраве.
В конструкции здания будет предусмотрена система сбора дождевой воды, которая будет обеспечивать полив растений. Паркинг будет работать для всех жителей района, а также поблизости построят отдельную многоуровневую автостоянку.
Сооружение будет иметь композицию, которая напоминает обломки корабля / Фото Black n'Arch, David Černý
Перед комплексом планируют обустроить пешеходную зону длиной один километр, которая будет проходить мимо еще одной знаковой работы Черного – кинетической скульптуры Trifot, которая напоминает фантастическое существо в духе Оруэлла.
Как местные жители реагируют на будущее здание?
Не всем жителям нравится эксцентричный дизайн. Небоскреб из серой стали будет иметь встроенный скелет корабля, выполненный в ярко-красном цвете. Такой подход в стиле провокационного искусства Черного вызвал немало споров.
Справка. Давид Черный известен своими смелыми работами. Среди самых известных его проектов – подвижная голова Кафки в центре Праги.
Что известно о самых высоких небоскребах в мире?
- В разных странах мира продолжают появляться амбициозные проекты сверхвысоких зданий. В графстве Большой Манчестер (Великобритания) могут разрешить возведение 78-этажного небоскреба – самого высокого в регионе. Если проект получит одобрение, здание станет третьим по высоте в стране.
- В Австралии, в городе Голд-Кост, планируют построить небоскреб, который может стать самым высоким в стране. Запроектирована сооружение будет иметь две секции – жилую и офисную. Жилая часть достигнет 101 этажа и почти 400 метров в высоту.
- В Бразилии уже завершили строительство нового небоскреба, который стал самым высоким жилым домом Южной Америки и одновременно самым высоким сооружением страны. Башни здания имеют высоту 294 метра и состоят исключительно из жилых помещений.