Автор идеи – известный скульптор и архитектор Давид Черный. Проект реализует девелоперская компания Trigema. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на e15.

Что известно о небоскребе, который станет самым высоким в Чехии?

Строительство небоскреба под названием Top Tower запланировано в районе Прага 13, недалеко от станции метро "Нове Бутовице". Это окраина, где уже есть немало офисных центров и жилых комплексов.

В рамках партнерства с городом Trigema вложит примерно 75,7 миллиона крон (примерно 3,1 миллиона евро) в развитие района – как в виде финансирования, так и через обновление общественных пространств.

Проектом занимается архитектурное бюро Black n'Arch, которое является частью группы Trigema, вместе с самим Давидом Черным.

В Праге построят самый высокий небоскреб Чехии / Фото Black n'Arch, David Černý

В новостройке предусмотрены офисные помещения, жилые апартаменты, коммерческие площади и общественные зоны. После завершения Top Tower станет самым высоким сооружением в Чехии – будет возвышаться в небо на 135 метров. Однако в будущем его может превзойти 60-этажный небоскреб, который возводят в Остраве.

В конструкции здания будет предусмотрена система сбора дождевой воды, которая будет обеспечивать полив растений. Паркинг будет работать для всех жителей района, а также поблизости построят отдельную многоуровневую автостоянку.

Сооружение будет иметь композицию, которая напоминает обломки корабля / Фото Black n'Arch, David Černý

Перед комплексом планируют обустроить пешеходную зону длиной один километр, которая будет проходить мимо еще одной знаковой работы Черного – кинетической скульптуры Trifot, которая напоминает фантастическое существо в духе Оруэлла.

Как местные жители реагируют на будущее здание?

Не всем жителям нравится эксцентричный дизайн. Небоскреб из серой стали будет иметь встроенный скелет корабля, выполненный в ярко-красном цвете. Такой подход в стиле провокационного искусства Черного вызвал немало споров.

Справка. Давид Черный известен своими смелыми работами. Среди самых известных его проектов – подвижная голова Кафки в центре Праги.

