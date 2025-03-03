Две 81-этажные башни спроектировала итальянская студия Pininfarina. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Dezeen.

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Самый высокий жилой небоскреб Бразилии

Небоскреб под названием Yachthouse построили в городе Балнеариу-Камбориу. Его называют столицей небоскребов, ведь в последние годы там активно возводят высотные здания.

Обе жилые башни небоскреба имеют высоту 294 метра. Это только на шесть 6 меньше "сверхвысокого небоскреба". Проект реализовала местная компания Pasqualotto & GT. Она позиционирует здание как "архитектурный символ" города.

Цель Yachthouse заключалась не только в том, чтобы создать самый высокий дом, но и в том, чтобы воплотить архитектурный символ, который сочетает эффективность, элегантность и инновации. Высота здания – результат такого стремления,

– заявил главный архитектор Самуэле Сорди.

И добавил, что небоскреб обеспечивает невероятные панорамные виды, роскошное пространство и заметное присутствие в городском ландшафте.

Башни расположены на общем треугольном подиуме. Они имеют темное отражающее стекло и горизонтальные алюминиевые полосы, которые защищают от солнца.

Как выглядит пока самый высокий жилой небоскреб Бразилии: Фото Yachthouse

Что известно о городе небоскребов

Балнеариу-Камбориу – туристический город на океанском побережье, в котором проживают 150 тысяч жителей. Земля здесь одна из самых дорогих в Бразилии.

Интересно, что в городе расположены 5 самых высоких небоскребов всей Южной Америки. В 2022 году там возвели 290-метровый One Tower, на 77 этажах которого расположено в основном жилье.

Кроме того, в этом же городе уже строят Senna Tower, высота которого составит более 500 метров. Небоскреб станет самым высоким в мире жилым домом. Его, как другие заметные высотные проекты Бразилии, возводит компания FG Empreendimentos.