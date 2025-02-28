Как выглядит экспериментальный дом, как мужчина его строил, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

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Дом из подручных средств

Дом, который возвел американский дизайнер Бен Пеннелл, расположен в городе Кристиансберг, что в штате Вирджиния. Мужчина почти собственноручно возвел здание. Ему помогали несколько студентов и один подрядчик.

Дом имеет три надземных этажа, а также еще один – подвальный. Во время закладки фундамента с территории выкопали камни, которые использовали как декорацию вокруг дома.

Фасад в основном украшены фанерой. А для стороны, которая выходит на улицу, использовали панели Hardie. Их выложили так, чтобы это напоминает огромную черепицу. Скрепление делали, используя большие шестигранные винты.

Как павлин использует перья, чтобы казаться страшнее, больше и красивее, так и дом окружен различными экзоскелетными конструкциями, задача которых визуально увеличить его масштаб,

– заявил Пеннелл.

Для изготовления экзоскелета использовали металлические балки и канаты. Крышу здания держат решетчатые конструкции. Ее украшают декоративные карнизы, вырезанные лазером.

Как дом выглядит снаружи: Фото Бена Пеннелла

Кухня в стиле церкви

Под крышей есть полупрозрачный купол. Он закручивается, как воронка, а из центра свисает инсталляция автора.

По замыслу дизайнера, пространство кухни под куполом должно было производить впечатление храма, даже конкретного – церкви Сент-Джордж 18 века в лондонском Блумсбери. Поэтому в плане кухня имеет форму креста.

Пол и мебель в доме деревянные, стены – белые.

На втором этаже расположены две спальни, а также комната для детей. На третьем есть основная спальня и кладовая. Балки крыши не будут закрывать.

Такой вид здание имеет внутри: Фото Бена Пеннелла