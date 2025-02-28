Який вигляд має експериментальний дім, як чоловік його будував, 24 Канал розповідає з посилання на Dezeen.

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Будинок з підручних засобів

Будинок, який звів американський дизайнер Бен Пеннелл, розташований у місті Крістіансберг, що у штаті Вірджинія. Чоловік майже власноруч звів будівлю. Йому допомагали кілька студентів і один підрядник.

Дім має три надземні поверхи, а також ще один – підвальний. Під час закладання фундаменту з території викопали каміння, яке використали як декорацію навколо будинку.

Фасад здебільшого оздоблені фанерою. А для сторони, яка виходить на вулицю, використали панелі Hardie. Їх виклали так, щоб це нагадує величезну черепицю. Скріплення робили, використовуючи великі шестигранні гвинти.

Як павич використовує пір'я, аби видаватися страшнішим, більшим і гарнішим, так і будинок оточений різними екзоскелетними конструкціями, завдання яких візуально збільшити його масштаб,

– заявив Пеннелл.

Для виготовлення екзоскелета використали металеві балки та канати. Дах будівлі тримають решітчаті конструкції. Його прикрашають декоративні карнизи, вирізані лазером.

Який вигляд будинок має ззовні: Фото Бена Пеннелла

Кухня у стилі церкви

Під дахом є напівпрозорий купол. Він закручується, як воронка, а з центру звисає інсталяція автора.

За задумом дизайнера, простір кухні під куполом мав справляти враження храму, навіть конкретного – церкви Сент-Джордж 18 століття у лондонському Блумсбері. Тому у плані кухня має форму хреста.

Підлога та меблі у будинку дерев'яні, стіни – білі.

На другому поверсі розташовані дві спальні, а також кімната для дітей. На третьому є основна спальня та комора. Балки даху не закриватимуть.

Такий вигляд будівля має всередині: Фото Бена Пеннелла