Своєю історією подружжя з Південної Кароліни поділилося в ютубі. Про перетворення сараю на дім розповідає 24 Канал.

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Сім'я перетворила сарай на будинок

Сім'я з 6 осіб перетворила покинутий сарай на дім своєї мрії. Власниця житла Наталі розповіла, як разом з чоловіком створила затишний дім.

Загальна площа будинку – 71 квадратний метр. Тут є одна спальня, ванна, велика кухня, їдальня, вітальня, а також горище, де сплять старші діти,

– розповіла жінка.

Та додала, що на ремонт сараю вони витратили 68 тисяч доларів, тобто приблизно 2,83 мільйона гривень. Однак реалізація проєкту могла б бути набагато дорожчою, якби не кмітливість чоловіка Наталі.

Подружжя вирішило облаштувати сарай та пожити в ньому, аби не платити за оренду, поки будується їхнє постійне житло. Крім того, у майбутньому сарай можна продати за вигідною ціною, аби повернути вкладені в нього гроші.

За словами господарів, у будинку достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Зокрема, там є шафа для верхнього одягу, велика кухонна комора для запасів їжі та побутової техніки.

У вітальні відкритого планування є великий кутовий диван. А спальня створює враження, наче ви в розкішному готельному номері.

Який вигляд має будинок, який був сараєм: дивіться відео

Користувачі мережі в захваті від дому

Користувачі мережі, побувавши на віртуальній екскурсії, були вражені тим, наскільки розкішний вигляд має будинок, який ще недавно був сараєм. Ось які коментарі вони писали:

Це, мабуть, найкраще облаштований сарай, який я коли-небудь бачила.

Ого! Ви чудово попрацювали над декором, все так затишно і добре організовано.

Чудово, я б жив у цьому будинку.

Дивовижно! Кожна деталь настільки добре продумана. Такий гарний будинок, я б точно не назвав його сараєм.

Частина користувачів запропонував власникам розглянути в майбутньому варіант здачі житла в оренду або залишити дім у спадок дітям.