Елвіс Саммерс почав свій проєкт у 2015 році. Тоді він познайомився зі Смокі – жінкою, яка спала на вулиці перед його вікнами. Історію американця 24 Канал розповідає з посиланням на What's The Jam.

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Чоловік будує будиночки для нужденних

47-річний житель Каліфорнії Елвіс Саммерс зводить невеликі будинки, щоб допомогти людям, які опинилися на вулиці. Аби реалізувати один проєкт, чоловіку потрібно від кількох днів до кількох тижнів. Вартість будинків, які він зводить, коливається від 7 до 15 тисяч доларів.

За словами Саммерса, гроші на будівлі він отримує з пожертвувань.

Першим будинком, який він збудував, став крихітний притулок для Смокі вартістю всього 500 доларів. Чоловік побачив, наскільки його допомога змінила життя жінки. Тому вирішив не зупинятися. Саммерс уже звів сотні таких будинків.



Американець будує маленькі будинки для бездомних / Фото Jam Press

Який вигляд мають будинки, які зводить чоловік

Будинки Саммерса складаються з кухні, спальні, ванної кімнати. Так люди, які раніше були змушені ночувати на вулиці, отримують безпеку і комфорт.

Однак у 2023 році влада Лос-Анджелеса конфіскувала будинки чоловіка, пояснивши своє рішення "потенційною небезпекою конструкцій". Аби уникнути нових проблем, почав будувати як повнорозмірні будинки, так і екстрені укриття, в яких немає водогону та електрики.



Чоловік допоміг сотні людей / Фото Jam Press

Попри те, що проєкт Саммерса успішний, все ж виникають труднощі. Зокрема, подорожчання матеріалів. Поки чоловік продовжує працювати, аби фінансувати свою ініціативу. У майбутньому він мріє повністю присвятити себе доброчинній справі.

Чоловік переконаний – аби допомогти бездомним, потрібен колективний підхід.

Кількість нужденних зростає з неймовірною швидкістю. Навіть якби в мене були мільйони доларів та велика команда, ми б все одно не встигали,

– зазначив він.

Та закликав людей долучатися до його проєктів.