Элвис Саммерс начал свой проект в 2015 году. Тогда он познакомился со Смоки – женщиной, которая спала на улице перед его окнами. Историю американца 24 Канал рассказывает со ссылкой на What's The Jam.

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Мужчина строит домики для нуждающихся

47-летний житель Калифорнии Элвис Саммерс возводит небольшие дома, чтобы помочь людям, оказавшимся на улице. Чтобы реализовать один проект, мужчине нужно от нескольких дней до нескольких недель. Стоимость домов, которые он возводит, колеблется от 7 до 15 тысяч долларов.

По словам Саммерса, деньги на здания он получает из пожертвований.

Первым домом, который он построил, стал крошечный приют для Смоки стоимостью всего 500 долларов. Мужчина увидел, насколько его помощь изменила жизнь женщины. Поэтому решил не останавливаться. Саммерс уже возвел сотни таких домов.



Американец строит маленькие дома для бездомных / Фото Jam Press

Как выглядят дома, которые возводит мужчина

Дома Саммерса состоят из кухни, спальни, ванной комнаты. Так люди, которые ранее были вынуждены ночевать на улице, получают безопасность и комфорт.

Однако в 2023 году власти Лос-Анджелеса конфисковали дома мужчины, объяснив свое решение "потенциальной опасностью конструкций". Чтобы избежать новых проблем, начал строить как полноразмерные дома, так и экстренные укрытия, в которых нет водопровода и электричества.



Мужчина помог сотням людей / Фото Jam Press

Несмотря на то, что проект Саммерса успешный, все же возникают трудности. В частности, подорожание материалов. Пока мужчина продолжает работать, чтобы финансировать свою инициативу. В будущем он мечтает полностью посвятить себя благотворительному делу.

Мужчина убежден – чтобы помочь бездомным, нужен коллективный подход.

Количество нуждающихся растет с невероятной скоростью. Даже если бы у меня были миллионы долларов и большая команда, мы бы все равно не успевали,

– отметил он.

И призвал людей участвовать в его проектах.