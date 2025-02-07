Дом 1913 года постройки пара приобрела удаленно, без предварительного осмотра. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bussines Insider.

Обратите внимание На дороге кучи мусора, окурков: как "улица миллиардеров" превратилась в свалку

Семья купила дом, который нуждался в срочном ремонте

Семья из Австралии в 2017 году решилась на смелый шаг – переезд в Канаду.

В приобретенном доме пара надеялась немного пожить, прежде чем начинать ремонт. Но выяснилось, что здание нуждается в срочном ремонте – от фундамента и до полной замены электропроводки.

Новые хозяева хотели сэкономить, поэтому доверились подрядчику, который пообещал сделать все быстро и недорого. Однако ремонт стал бесконечным испытанием – постоянный шум, пыль, протечки и стресс сопровождали жизнь семьи.



Супруги купили дом, который нуждался в срочном ремонте / Фото Kirsten Fogg

Несмотря на все старания, до 2020 года удалось завершить лишь четверть работ. Когда супруги с детьми наконец решились переехать из дома на время ремонта, мир охватила пандемия COVID-19.

Финансовые расходы росли, а вместе с ними ухудшалось психическое здоровье всех членов семьи.

Сколько пара потратила на ремонт

Понадобилось аж 5 лет, более 10 рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума. Общие расходы ремонта составили более 1,4 миллиона канадских долларов (примерно 980 тысяч долларов). Это вдвое больше, чем первоначальный бюджет.



Пара потратила почти миллион долларов на ремонт / Фото Kirsten Fogg

Теперь, когда ремонт завершен, семья призналась, что взяла на себя слишком много. "Трудно сказать, стоило ли это всех наших трудностей", – заключает пара.