Будинок 1913 року будівництва пара придбала віддалено, без попереднього огляду. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Bussines Insider.

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Сім'я купила будинок, який потребував термінового ремонту

Сім'я з Австралії у 2017 році зважилася на сміливий крок – переїзд до Канади.

У придбаному будинку пара сподівалася трохи пожити, перш ніж розпочинати ремонт. Але з'ясувалося, що будівля потребує термінового ремонту – від фундаменту і до повної заміни електропроводки.

Нові господарі хотіли заощадити, тому довірилися підряднику, який пообіцяв зробити все швидко та недорого. Проте ремонт став нескінченним випробуванням – постійний шум, пил, протікання і стрес супроводжували життя сім'ї.



Подружжя купило будинок, який потребував термінового ремонту / Фото Kirsten Fogg

Попри всі старання, до 2020 року вдалося завершити лише чверть робіт. Коли подружжя з дітьми нарешті наважилося переїхати з дому на час ремонту, світ охопила пандемія COVID-19.

Фінансові витрати зростали, а разом з ними погіршувалося психічне здоров'я всіх членів сім'ї.

Скільки пара витратила на ремонт

Знадобилося аж 5 років, понад 10 робітників і два підрядники, аби довести будинок до ладу. Загальні витрати ремонту становили понад 1,4 мільйона канадських доларів (приблизно 980 тисячі доларів). Це вдвічі більше, ніж початковий бюджет.



Пара витратила майже мільйон доларів на ремонт / Фото Kirsten Fogg

Тепер, коли ремонт завершено, сім'я зізналася, що взяла на себе забагато. "Важко сказати, чи вартувало це всіх наших труднощів", – підсумовує пара.