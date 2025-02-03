Що трапилося з елітним районом, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Star.

Зверніть увагу Мільйонери були вражені, дізнавшись, що фундамент їхнього розкішного замку гнилий

Дорогий район перетворився на звалище

Колись Єпископський проспект був найдорожчим район у Лондоні. Його ще називали "вулицею мільярдерів". Там був дім світових знаменитостей, зокрема Джастіна Бібера і султана Брунею. Та тепер розкішні особняки, які коштували мільйони, забиті металевими листами та обмальовані графіті.

Проспект перетворився на занедбаний будівельний майданчик через масштабне будівництво та сміття, яке заполонило елітний район.

Люди обурені

Місцеві жителі засмучені через ситуацію, що склалася. Особливо людей обурила остання ініціатива міської влади, адже вона запровадила нові обмеження на паркування. Подвійні жовті лінії по обидві сторони дороги повинні були підвищити безпеку та покращити видимість, однак викликали хвилю невдоволення серед місцевих.

Ми не очікували на таке, коли переїхали сюди 7 років тому. Влада тільки й робить, що латає вибоїни. А тепер ще й ці обмеження на паркування – де зупинятимуться наші гості?

– поскаржився один з місцевих.

Який вигляд має колись елітна вулиця: Фото Nick Edwards

Інша жителька вулиці зазначила, що серйозною проблемою є не лише будівництво, а й робітники, які створюють затори та забруднюють район. "Через паркування підрядників неможливо повернути ліворуч або праворуч, на дорозі постійно тимчасові світлофори й затори", – пояснила жінка.

Дехто переконаний, що відповідальність за величезні купи сміття на вулиці на робітниках.

Також люди скаржаться на велику кількість недопалків. "Підрядникам, мабуть, заборонили курити на будівництві, тому вся наша вулиця у сигаретних недопалках", – заявив ще один чоловік.

Попри стан вулиці, нерухомість там дорога

Цікаво, що безлад і незручності на вулиці не вплинули на ціни на нерухомість там – вони все ще дуже високі. Вартість будинків у районі, як і раніше, коливається від 4 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів (4,87 – 121,73 мільйона доларів).