О планах расширения семейного бизнеса президента США Дональда Трампа 24 Канал рассказывает со ссылкой на Reuters.

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Что известно о небоскребе, который планирует возвести компания Трампа?

В совместном заявлении Trump Organization и девелопера SDC Imobiliare указано, что Trump Tower Bucharest появится в самом сердце Бухареста – одном из самых перспективных и динамичных развивающихся рынков, в Европе. Проект должен принести премиальный жилой бренд Trump на румынский рынок.

Конкретное местоположение будущего комплекса, как и дату начала строительства, пока не разглашают. Заявлено лишь, что это будет жилье класса люкс.

Кстати, экономический рост Румынии остановился в первом квартале из-за затяжной политической нестабильности и рисков рецессии. В результате страна показала более слабые экономические показатели, чем большинство государств Центральной и Восточной Европы.



Trump Tower на Пятой авеню / Фото Shutterstock

Что известно о компании Трампов?

Компанию Trump Organization основал в Нью-Йорке еще в 1920-х годах отец Дональда Трампа – Фред Трамп. Впоследствии сам Дональд Трамп возглавил семейный бизнес, а позже передал руководство своим сыновьям – Дональду-младшему и Эрику.

Сначала компания занималась строительством доступного жилья в Бруклине, Квинсе и других районах Нью-Йорка. Со временем деятельность расширилась, охватив коммерческую недвижимость, гостиничный бизнес и гольф-клубы.

Когда Дональд Трамп взял на себя руководство компанией в 1970-х годах, он переориентировал ее на масштабные проекты в центре Манхэттена – небоскребы, фешенебельные отели. Самые известные из них – Trump Tower на Пятой авеню, отель Trump International Hotel & Tower, а также многочисленные объекты, носящие имя Трампа в США и за рубежом.