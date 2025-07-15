Проект небоскреба One Park Lane представили бюро BKK Architects и Cottee Parker. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Dezeen.

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Что известно о небоскребе, который возведут в Австралии?

В австралийском городе Голд-Кост, что в штате Квинсленд, намерены построить сверхвысокий небоскреб One Park Lane. Он станет самым высоким в стране.

Комплекс будет состоять из двух основных частей – офисной и жилой. Офисная башня будет достигать 60 этажей и будет иметь примерно 11,5 тысячи квадратных метров различных коммерческих площадей. Жилая башня будет насчитывать 101 этаж и будет иметь почти 400 метров в высоту. В ней предусмотрено 176 апартаментов, в частности роскошный трехэтажный пентхаус и два двухуровневых субпентхауса.



Такой вид будет иметь самый высокий небоскреб в Австралии / Фото Dezeen

Проект также предусматривает курортную рекреационную зону, торговые площади, подземный паркинг и транспортные развязки. Обе башни будут объединены стеклянной галереей на 22-м этаже с панорамным видом на город.



Жилая часть небоскреба будет достигать высоты в 400 метров / Фото Dezeen

Где будут строить комплекс?

Комплекс будут возводить в районе Саутпорт на участке площадью 1 507 квадратных метров, где пока разрешено строительство только до 25 этажей. Проект получил поддержку местной власти, которая считает, что он будет способствовать развитию деловой части города и частично решит проблему нехватки жилья.

Напомним, недавно в Бразилии построили очередной небоскреб. Он стал самым высоким жилым домом в Южной Америке и самым высоким сооружением в стране. Жилые башни небоскреба имеют высоту 294 метра.