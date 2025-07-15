Проєкт хмарочоса One Park Lane презентували бюро BKK Architects та Cottee Parker. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Dezeen.

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Що відомо про хмарочос, який зведуть в Австралії?

В австралійському місті Голд-Кост, що у штаті Квінсленд, мають намір побудувати надвисокий хмарочос One Park Lane. Він стане найвищим у країні.

Комплекс складатиметься з двох основних частин – офісної та житлової. Офісна вежа сягатиме 60 поверхів та матиме приблизно 11,5 тисячі метрів квадратних різноманітних комерційних площ. Житлова вежа налічуватиме 101 поверх і матиме майже 400 метрів у висоту. У ній передбачено 176 апартаментів, зокрема розкішний триповерховий пентхаус і два дворівневі субпентхауси.



Такий вигляд матиме найвищий хмарочос в Австралії / Фото Dezeen

Проєкт також передбачає курортну рекреаційну зону, торгові площі, підземний паркінг і транспортні розв'язки. Обидві вежі будуть об'єднані скляною галереєю на 22-му поверсі з панорамним краєвидом на місто.



Житлова частина хмарочоса досягатиме висоти у 400 метрів / Фото Dezeen

Де будуватимуть комплекс?

Комплекс зводитимуть у районі Саутпорт на ділянці площею 1 507 квадратних метрів, де поки що дозволено будівництво лише до 25 поверхів. Проєкт отримав підтримку місцевої влади, яка вважає, що він сприятиме розвитку ділової частини міста та частково розв'яже проблему нестачі житла.

Нагадаємо, нещодавно у Бразилії побудували черговий хмарочос. Він став найвищим житловим будинком у Південній Америці та найвищою спорудою у країні. Житлові вежі хмарочоса мають висоту 294 метри.