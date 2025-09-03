Об истории возведения здания и о его нынешней судьбе 24 Канал рассказывает со ссылкой на CityMonitor.

Что известно об истории самого маленького "небоскреба" мира?

Самый маленький в мире "небоскреб" расположен в Вичито-Фолс, что в штате Техас, на углу Седьмой и Ласалля. История этого странного дома берет начало с ошибки инженера Дж. Д. МакМаона. В контракте на возведение здания было указано необходимую высоту 480 футов (146 метров), но заказчики не заметили, что приведенная единица не футы, а дюймы. Результатом стала четырехэтажка высотой всего 40 футов (12 метров).

Справка. Небоскреб – это многоэтажное здание, высота которого составляет не менее 100 метров.

Строительство происходило в начале 20 века. Инвесторы вложили примерно 200 тысяч долларов в проект (примерно 2,7 миллиона долларов в настоящее время). Однако МакМаон не получил согласования у владельца соседнего здания и возводил сооружение без права. После завершения он покинул город, прихватив остаток денег.



Самый маленький "небоскреб" в мире / Фото Трэвиса Уитта

Суд не стал наказывать инженера, поскольку он придерживался обнародованных чертежей.

Сооружение никак не соответствовало потребностям офисного строительства: в нем даже не было лестницы, ведущей на верхние этажи. В 1920-х годах в здании работали только две фирмы, но впоследствии началась Великая Депрессия, и здание оставили пустым. Город обсуждал снос "небоскреба", однако так и не решился на это.

Какова теперь судьба здания?

В 2005 году здание восстановили, потому что оно пострадало во время шторма. Теперь оно является важной частью исторического центра Вичито-Фолс. Его охраняют как памятник Техаса и включили в Национальный реестр исторических мест США.

На первом этаже здания расположен антикварный магазин, а на втором – студия художника.

