Про історію зведення будівлі та про її теперішню долю 24 Канал розповідає з посиланням на CityMonitor.
Що відомо про історію найменшого "хмарочоса" світу?
Найменший у світі "хмарочос" розташований у Вічіто-Фолс, що у штаті Техас, на розі Сьомої та Ласалля. Історія цього дивного будинку бере початок із помилки інженера Дж. Д. МакМаона. У контракті на зведення будівлі було зазначено необхідну висоту 480 футів (146 метрів), але замовники не помітили, що наведена одиниця не фути, а дюйми. Результатом стала чотириповерхівка висотою всього 40 футів (12 метрів).
Довідка. Хмарочос – це багатоповерхова будівля, висота якої становить щонайменше 100 метрів.
Будівництво відбувалося на початку 20 століття. Інвестори вклали приблизно 200 тисяч доларів у проєкт (приблизно 2,7 мільйона доларів на теперішній час). Однак МакМаон не отримав погодження у власника сусідньої будівлі та зводив споруду без права. Після завершення він залишив місто, прихопивши залишок грошей.
Найменший "хмарочос" у світі / Фото Тревіса Вітта
Суд не став карати інженера, оскільки він дотримався оприлюднених креслень.
Споруда жодним чином не відповідала потребам офісного будівництва: у ній навіть не було сходів, що ведуть на верхні поверхи. У 1920-х роках у споруді працювали лише дві фірми, але згодом почалася Велика Депресія, і будівлю залишили пустою. Місто обговорювало знесення "хмарочоса", однак так і не наважилося на це.
Яка тепер доля будівлі?
У 2005 році будівлю відновили, бо вона постраждала під час шторму. Тепер вона є важливою частиною історичного центру Вічіто-Фолс. Її охороняють як пам'ятку Техасу та включили до Національного реєстру історичних місць США.
На першому поверсі будівлі розташований антикварний магазин, а на другому – студія художника.
Що відомо про найвищі хмарочоси в різних країнах?
- У графстві Великий Манчестер можуть дозволити будівництво найвищого хмарочоса графства, який матиме 78 поверхів. Якщо проєкт схвалять, будівля стане 3 найвищою будівлею в країні й вмістить до 3 300 будинків. Однак жителі не дуже задоволені, бо горизонт міста Солфорда може повністю змінитися.
- В австралійському місті Голд-Кост хочуть збудувати супервисокий хмарочос, який може стати найвищим у країні. У ньому будуть дві секції – житлова та офісна. Житлова матиме 101 поверх і матиме майже 400 метрів у висоту.
- У бразильському місті побудували черговий хмарочос. Він став найвищим житловим будинком у Південній Америці та найвищою спорудою у країні. Обидві житлові вежі хмарочоса мають висоту 294 метри.