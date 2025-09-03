Про історію зведення будівлі та про її теперішню долю 24 Канал розповідає з посиланням на CityMonitor.

Зверніть увагу Найдовший у світі: який вигляд має будинок у Луцьку, який простягається на 3 кілометри

Що відомо про історію найменшого "хмарочоса" світу?

Найменший у світі "хмарочос" розташований у Вічіто-Фолс, що у штаті Техас, на розі Сьомої та Ласалля. Історія цього дивного будинку бере початок із помилки інженера Дж. Д. МакМаона. У контракті на зведення будівлі було зазначено необхідну висоту 480 футів (146 метрів), але замовники не помітили, що наведена одиниця не фути, а дюйми. Результатом стала чотириповерхівка висотою всього 40 футів (12 метрів).

Довідка. Хмарочос – це багатоповерхова будівля, висота якої становить щонайменше 100 метрів.

Будівництво відбувалося на початку 20 століття. Інвестори вклали приблизно 200 тисяч доларів у проєкт (приблизно 2,7 мільйона доларів на теперішній час). Однак МакМаон не отримав погодження у власника сусідньої будівлі та зводив споруду без права. Після завершення він залишив місто, прихопивши залишок грошей.



Найменший "хмарочос" у світі / Фото Тревіса Вітта

Суд не став карати інженера, оскільки він дотримався оприлюднених креслень.

Споруда жодним чином не відповідала потребам офісного будівництва: у ній навіть не було сходів, що ведуть на верхні поверхи. У 1920-х роках у споруді працювали лише дві фірми, але згодом почалася Велика Депресія, і будівлю залишили пустою. Місто обговорювало знесення "хмарочоса", однак так і не наважилося на це.

Яка тепер доля будівлі?

У 2005 році будівлю відновили, бо вона постраждала під час шторму. Тепер вона є важливою частиною історичного центру Вічіто-Фолс. Її охороняють як пам'ятку Техасу та включили до Національного реєстру історичних місць США.

На першому поверсі будівлі розташований антикварний магазин, а на другому – студія художника.

Що відомо про найвищі хмарочоси в різних країнах?