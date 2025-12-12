Найдешевша квартира у Києві: що можна орендувати за 5 тисяч

Оренда житла в Києві залишається дорогою, однак на ринку все ще можна знайти поодинокі пропозиції з мінімальною ціною. Найдешевша квартира у Києві розташована на лівому березі, але стан квартири сумнівний.

Де розташована квартира?

Однокімнатна квартира розташована в районі Нова Дарниця, на вулиці Геннадія Афанасьєва, пише 24 Канал з посиланням на оголошення DIM.RIA.

Квартира знаходиться на 3 поверсі дев'ятиповерхівки. У будинку є ліфт. Це житловий масив із типовою багатоповерховою забудовою радянського періоду.

Локація не належить до центральних або престижних, однак має базову інфраструктуру. До станцій метро Червоний хутір та Бориспільська можна дістатися наземним транспортом у межах 15-20 хвилин. Власник зазначає, що поряд є магазини та ринок.

Як виглядає квартира всередині?

Як зазначив орендодавець, квартира потребує ремонту. Інтер'єр зберіг ознаки тривалого користування без оновлення. Старі шпалери, місцями помітні потертості, підлогу також давно не оновлювали.

Кухня вузька, з застарілими меблями та базовою газовою плитою. Побутова техніка обмежена або відсутня, що означає додаткові витрати для майбутнього орендаря.

Інтер'єр у квартирі / Фото DIM.RIA

Санвузол також без ремонту – стара плитка, зношена сантехніка, ванна радянського зразка. Загалом квартира виглядає як житло, яке тривалий час не проходило капітального або навіть косметичного оновлення.

Чому орендна плата настільки низька?

Ключова причина низької ціни – технічний і візуальний стан житла. Відсутність ремонту, сучасних меблів і повного набору побутової техніки суттєво знижує привабливість об'єкта на ринку. Крім того, квартира розташована не в центральному районі, а сам будинок не має жодних додаткових переваг, які зазвичай підвищують вартість оренди.

Цікаво! Ще один чинник – загальна ситуація на ринку. Найдешевші квартири, як правило, здають без вкладень з боку власника, перекладаючи питання комфорту на орендаря.

Подібна квартира може зацікавити тих, хто шукає тимчасове житло з мінімальними витратами або готовий миритися з базовими умовами проживання заради низької ціни.

Яка вартість оренди у Києві зараз?