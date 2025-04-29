Найдорожча квартира для оренди в Києві: яка ціна та що всередині

Ринок елітної нерухомості в Україні керується власними ціновими законами. Наприклад, кількамісячна оренда квартири в центрі столиці обійдеться у вартість купівлі власного будинку або кількох автівок.

Найдорожчим помешканням, що зараз пропонують орендувати в Києві, є пентхаус у Печерському районі. Його вартість становить приголомшливих 15 тисяч доларів на місяць, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані OLX Нерухомості.

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Який вигляд має найдорожча квартира в Києві

За таку суму пропонують квартиру на останньому, 23-му поверсі, елітної новобудови. Загальна площа житла становить 270 метрів квадратних, з яких 23 квадрати займає кухня.

Ще 25 квадратних метрів має тераса з джакузі, звідки відкривається краєвид на столицю, зокрема Олімпійський стадіон.

Саме помешкання дворівневе, складається з трьох житлових кімнат, гардеробу, двох санвузлів та просторої кухні-вітальні. Опалення – індивідуальне електричне, є усі необхідні комунікації.

Розкішний пентхаус за приголомшливою ціною / Фото OLX

В оголошенні також зазначено, що кімнати облаштовані меблями та побутовою технікою від світових виробників. Інтер'єр виконаний за дизайнерським проєктом, з використанням найдорожчих матеріалів. Темний колір переважає, а основними тонами власники обрали чорний, сірий, а також гірчичний, очевидно, для візуального акценту.

Скільки коштує найдорожча оренда у Львові

Найдорожчу квартиру у Львові здають у парку Горіховий Гай. Вона розташована в будинку клубного типу преміумкласу. Площа – 85 квадратних метрів. Всередині є дві спальні, ванна кімнатна й велика кухня-вітальня.

До вартості оренди входить користування огородженою територією, тенісним кортом, спортзалом, підземним паркінгом і гостьовою стоянкою. У будинку працює охорона та є консьєрж-сервіс. На місяць орендарю доведеться витрачати 104 тисячі гривень.