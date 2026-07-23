Деревина, сталь і бетон: у Сіднеї звели найвищу гібридну вежу у світі

У Сіднеї звели Atlassian Central, яка стала найвищою гібридною дерев'яною вежею у світі. Хмарочос ще не завершили повністю, однак його основна конструкція вже досягла проєктної висоти.

Як у Сіднеї збудували найвищу гібридну дерев'яну вежу у світі

Atlassian Central має 39 поверхів і сягає 180 метрів заввишки, пише Dezeen. Будівля стане штаб-квартирою австралійської технологічної компанії Atlassian, а її проєкт розробили архітектурні бюро SHoP Architects і BVN.

Новий хмарочос майже на 100 метрів перевершив попереднього рекордсмена – 86,6-метрову вежу Ascent у Мілуокі. Конструкція Atlassian Central поєднує масивну деревину, сталь і бетон.

Хмарочос у Сіднеї / Фото Dezeen

Основу хмарочоса утворюють бетонні ядра, які підтримують дерев'яні перекриття та внутрішні конструкції. Зовні вежу охоплює сталевий екзоскелет, що забезпечує споруді міцність і стійкість. Екзоскелет також підтримує сім так званих мегаповерхів, розташованих через кожні чотири поверхи. Вони ділять будівлю на окремі багаторівневі зони.

У цих переважно дерев'яних просторах облаштують офіси, багатоповерхові атріуми та підняті над землею парки. Архітектори поєднали робочі приміщення з озелененням, природною вентиляцією та відкритими просторами.

Конструкції з деревини / Фото Dezeen

Використання деревини дозволило зменшити загальну вагу споруди та її вуглецевий слід. Будівля також має бути на 50% енергоефективнішою за стандартну офісну споруду. Використання збірних дерев'яних елементів дозволило скоротити частину робіт безпосередньо на будмайданчику та пришвидшити зведення вежі.

Atlassian Central розташована поруч із Центральним вокзалом Сіднея. Її звели над історичною будівлею The Parcels Shed, яку раніше використовували для приймання посилок, а згодом переобладнали на молодіжний хостел.

Історичну споруду інтегрують у нижні рівні нового хмарочоса. Повністю завершити проєкт планують до кінця 2026 року, а зараз будівельники закінчують монтаж фасаду.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві планують звести Giant Tower, який має стати найвищим хмарочосом у Європі. У 272-метровому комплексі хочуть розмістити офіси, готель, орендні квартири, ресторани та оглядову терасу.