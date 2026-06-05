Нагадує ракету: у Марокко з'явилася найвища вежа країни

У Марокко відкрили вежу Мухаммеда VI, яка стала новою архітектурною домінантою країни. 250-метровий хмарочос із силуетом, що нагадує ракету, тепер є найвищою будівлею Марокко та входить до числа найвищих завершених споруд Африки.

Як виглядає найвища вежа Марокко?

Вежа Мухаммеда VI височіє на березі річки Бу-Регрег між Рабатом і Сале, пише Dezeen.

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Її стрункий корпус із плавними вигинами звужується догори, через що будівля нагадує ракету. Хмарочос налічує 55 поверхів і помітно вирізняється на тлі навколишньої забудови.

Саме образ ракети ліг в основу архітектурної концепції. Архітектор Рафаель де Ла-Оз і студія Хакіма Бенджеллуна створили проєкт, натхненний спогадами марокканського бізнесмена Отмана Бенджеллуна про відвідування симулятора польоту NASA у 1969 році.

Найвища вежа Марокко / Фото Dezeen

Південний фасад будівлі вкриває подвійна фотоелектрична оболонка. Вона не лише надає вежі характерного вигляду, а й допомагає виробляти сонячну енергію та захищати внутрішні простори від перегрівання.

Що розташували всередині вежі?

За скляними фасадами розмістили офіси, житлові апартаменти, виставкові простори, обсерваторію та готель Waldorf Astoria. Біля підніжжя хмарочоса облаштували просторий вестибюль, зону прийому гостей, ресторани, виставкові зали та банківське відділення.

Вежа Мухаммеда VI / Фото Dezeen

Інтер'єри розробив французький дизайнер П'єр-Ів Рошон. Для оздоблення використали білий мармур, бронзу, матову латунь, рідкісну шкіру, традиційну плитку зелідж і дерев'яні панелі. Таке поєднання матеріалів мало створити стримані та позачасові простори.

Який рекорд встановила вежа Мухаммеда VI?

Будівництво хмарочоса розпочалося у 2017 році за ініціативою Отмана Бенджеллуна. Проєкт реалізувала компанія O Tower, що входить до складу O Capital Group.

Після завершення будівництва вежа Мухаммеда VI випередила 210-метрову мечеть Хасана II в Касабланці та стала найвищою будівлею Марокко. Нині вона є третьою за висотою завершеною спорудою на африканському континенті.

Яким буде новий найвищий хмарочос у Європі?

У польському Вроцлаві планують звести найвищий хмарочос у Європі. Новий Giant Tower матиме 272 метри заввишки та стане однією з наймасштабніших інвестицій у сучасну забудову міста.

Перші два поверхи комплексу хочуть зробити відкритими для мешканців і туристів. Автори проєкту Giant Development Group розраховують, що новий комплекс стане не лише офісним центром, а й одним із найпомітніших місць у сучасному Вроцлаві.